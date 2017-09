En la ONU, Trump amenazó con "destruir totalmente" a Corea del Norte

Si Estados Unidos se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados no tendrá otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. Quien pronunció esta amenaza fue nada más y nada menos que el presidente Donald Trump.

Estados Unidos simuló un bombardeo muy cerca de Corea del Norte

El mandatario dijo estas palabras en un escenario muy particular. fue en el marco de su primer discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"'Rocket man' (el hombre misil) está en una misión suicida para él mismo y su régimen", dijo Trump en alusión el líder norcoerano, Kim Jong-un, a quien ya se refirió de ese modo en otras ocasiones.

La pelea entre Trump y Kim pone en peligro al mundo

Trump advirtió que el programa nuclear norcoreano "amenaza a todo el mundo con pérdidas inimaginables de vidas humanas".

El mandatario estadounidense se refirió a todas las naciones que comercian con Corea del Norte, incluida China, y les advirtió: "a ninguna ciudad de la Tierra le interesa que esta banda de criminales se arme con misiles y armas nucleares".

"La desnuclearización es el único camino viable" añadió con respecto a ese país, según publicó la agencia DPA.

"Fui elegido para gobernar para el pueblo americano, como presidente de EE.UU. siempre pondré a América primero. Así como ustedes deben y deberán siempre poner a sus países primero", aseguró en el arranque de su discurso.

Big day at the United Nations - many good things, and some tricky ones, happening. We have a great team. Big speech at 10:00 A.M.