El verdugo de Atlético en la Sudamericana quedó en la mira de la Justicia

Atlético se mide esta noche con Independiente en un nuevo cruce por Copa Argentina, correspondiente a los 16avos de final.

Para este partido, el "Rojo" tiene en duda la presencia de nada menos Martín Benítez, el verdugo del "Decano" en el último enfrentamiento entre ambos equipos, que terminó con la eliminación del conjunto tucumano en la Copa Sudamericana.

El detalle no es menor ya que se trata de una de las figuras de los de Avellaneda. Igualmente, si bien no se dieron a conocer los motivos de su posible ausencia, Benítez se encuentra hoy en serios problemas.

Atlético luchó pero no pudo con Independiente y quedó eliminado



El futbolista quedó implicado en el caso de Alexis Zárate, el ex futbolista del "Rojo" condenado a prisión por abuso sexual contra quien fuera la novia de Benítez, en 2014. La abogada de Giuliana Peralta, víctima de Zárate, fue quien oyendo a su clienta pidió también por una pena para Benítez.

El jugador se encontraba junto a su novia la noche en la que ocurrió el abuso, y no hizo nada para detener a su ex compañero, según la acusación. Además, se lo acusa de haber intentado influir sobre la chica para que no haga la denuncia.