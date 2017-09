Cruces entre el Gobierno y la oposición por el pedido de subas de tarifas de luz

El pedido de un nuevo aumento de las tarifas eléctricas desató cruces entre el oficialismo y la oposición. Ayer, Poder Ejecutivo adelantó que no autorizará la suba solicitada por EDET (un 16,79% que, de aplicarse, impactaría en las boletas en un 7%), algo que fue cuestionado hoy desde Cambiemos.

El legislador macrista Alberto Colombres Garmendia manifestó que la Provincia tiene el costo de distribución más caro de todo el país, al tiempo que sostuvo que desde la Casa de Gobierno ahora se oponen al incremento debido a las cercanías de las elecciones a diputados. "El Ejecutivo provincial viene avalando hace tiempo los aumentos de la luz, hoy en campaña lo niegan, pero son los responsables", manifestó a través de su cuenta de Twitter. De todos modos, el parlamentario aseguró que la suba se daría en noviembre.

Ayer, el aumento pedido por EDET fue desestimado por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández. “Tenemos un expreso pedido del Gobernador de no permitir ningún aumento en la tarifa. La Provincia no toca el valor desde septiembre del año pasado y ahora viene este pedido de aumento de EDET, que no va a ocurrir”, afirmó.

El funcionario argumento que las subas en los servicios -a las que calificó de exageradas- se dieron por la quita de subsidios por parte de la Nación. "El ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) ya dijo que después de las elecciones se van a ajustar las tarifas, pero no va a ser la Provincia la que autorice una suba por parte de la empresa local”.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo también rechazó de plano un posible aumento de las tarifas. "Hoy los tucumanos no soportan nuevos incrementos de luz ni nacionales ni provinciales. El Gobierno de la Nación afirmó que habrá aumentos en noviembre y diciembre, que se suman a los previstos en el Presupuesto 2018, donde habrá quita de subsidios. Pero el bolsillo no aguante más", manifestó.

Durante la mañana de ayer un grupo de manifestantes copó la calle, en Córdoba al 500, para protestar contra un nuevo tarifazo. Con pancartas, los usuarios le apuntaron al gobernador Juan Manzur.