Lourdes Sánchez: "no hay una persona que no me hable pestes de 'La Bomba Tucumana'"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez no es de las participantes más queridas en el Bailando 2017. Después de las peleas que tuvo con Micaela Viciconte y Brian Lanzelotta, ahora pareciera que se generó una nueva enemistad con Lourdes Sánchez, quien la criticó en declaraciones radiales.

"La verdad es que cuando me paran señoras en la calle, y me saludan y me hablan del Bailando, no hay una persona que no me hable pestes de la Bomba, no sé qué pasaría con un teléfono, si la votarían porque les gusta lo que rinde el show, o no porque no la quieren", opinó la bailarina en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Lourdes comentó que "después se arrepiente y siempre termina llorando, pero bueno, sé que hay gente a la que le molesta ella, porque se sabe que cuando está ella va a estar todo el programa con sus quilombillos".

Además, Sánchez se refirió a la dupla explosiva de la cantante tucumana con su hijo Santiago Griffo, quien también tuvo algunos roces en el programa de Marcelo Tinelli. "Creo que lo que rinde es la fórmula, es la madre hablando por el hijo, el hijo calladito, la madre al costadito cuando él baila", concluyó.

Gladys avanza en el certamen a paso lento pero continúa cosechando detractores en Showmatch. ¿Qué le responderá a Lourdes o elegirá el perfil bajo? Con “La Bomba Tucumana” nunca se sabe.