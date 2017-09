Gassenbauer bajó el tono y explicó que sus declaraciones sobre el fernet y el maní fueron en broma

El legislador Guillermo Gassenbauer realizó declaraciones referidas a productos cordobeses como "contrataque" a la medida impulsada por el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, quien decidió sacar los sobres de azúcar de las mesas de cada bar de la ciudad.

Sin embargo, Gassenbauer aclaró que todo lo que dijo fue con un tono de broma en una entrevista en LV12, a raíz del comentario de un oyente que dijo que se debería prohibir el ingreso del salame de una conocida empresa que es más dañino a la salud.

"El diario Perfil agrandó las cosas. Estaba en un programa informal y se prestó para bromear con los oyentes. Se les fue de las manos", advirtió el funcionario a LA GACETA.

"La aprobación por parte del Concejo Deliberante de restringir el consumo de azúcar desató una especie de guerra entre Tucumán y Córdoba que parece tomar ribetes cada vez más insólitos y represalias que podían resultar impensadas hasta hace poco tiempo", advirtió el diario Perfil.



Por su parte, admitió que se refirió a la prohibición del ingreso del maní, pero que fue a modo de poner a los cordobeses en el lugar que hoy se encuentra Tucumán. "Dije que si nos poníamos a analizar los riesgos que presentan sus productos, deberíamos hacer una ordenanza contra el maní por la sal que tiene. Quise poner en nuestro lugar a quienes impulsaron una ordenanza sin sentido. No saben que quitan trabajo a los productores de azúcar", manifestó el legislador.

Además, hizo referencia a los 60.000 puestos de trabajo que genera el azúcar en Tucumán y expresó que el intendente debió haber pensado en eso antes de tomar las medidas.

Por último hizo referencia al título del canal de Crónica que insinuaba que no dejaría ingresar a la provnicia el fernet. "Eso es mentira. Así titula Crónica. Si dejo sin fernet a los tucumanos no me vota nadie", sentenció Gassenbauer.

