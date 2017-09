Juan Carlos Schmid, de la CGT, sobre Cristina Kirchner: "tiene que dar un paso al costado"

Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, aclaró hoy que jamás convocó a votar en octubre por la ex presidenta Cristina Kirchner, y sostuvo que si tuviera que sufragar en la provincia de Buenos Aires lo haría por Florencio Randazzo .

"Ha sido una interpretación de los medios", explicó hoy Schmid, titular del sindicato de Dragado y Balizamiento, en declaraciones a Radio Del Plata, al aclarar una declaración anterior que fue tomada como apoyo a la candidatura de Cristina.

"Yo lo votaría a Randazzo, es un hombre que tiene un alto valor y que cumplió además con la palabra empeñada", sostuvo el gremialista.

"Yo he sido muy crítico de la administración anterior, pero si me tocara votar en la provincia de Buenos Aires, no tendría dudas en ejercer un voto opositor sobre un trazado económico que no nos tiene en cuenta", había afirmado hace algunos días Schmid, durante una reunión gremial que el kirchnerismo había interpretado como un guiño para Unidad Ciudadana, la fuerza que ahora lidera la ex presidenta.

El sindicalista salió a advertir que la interpretación que se hizo sobre sus dichos fue "equivocada" y aclaró que "en la provincia de Buenos Aires hay varias opciones en la oposición".

"Yo llamé a ejercer un voto opositor porque obviamente he manifestado que este trazado económico no tiene en cuenta a los trabajadores", reconoció, tras lo cual ponderó a Randazzo y criticó a la ex presidenta.

"Cristina Kirchner alumbró un momento de la Argentina con avances importantes, pero hoy tiene que dar un paso al costado. Tiene que pensar con grandeza", señaló Schmid, a quien le corresponde votar en la provincia de Santa Fe, distrito en el que apoyará al kirchnerista Agustín Rossi.

"Yo creo que durante el último mandato de la ex presidenta hubo giros conservadores, por ejemplo con el tema Ganancias", dijo el gremialista, quién además recordó un encuentro que tuvo con Cristina mientras ésta era aún Presidenta. "Me dijo en persona que parecíamos la aristocracia obrera", sentenció categórico. (Télam)