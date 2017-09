Una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja, que fue detenida y liberada en el día

RECONQUISTA, Santa Fe. Una mujer de 28 años fue brutalmente atacada a golpes por su pareja, en la localida santefesina de Reconquista. El agresor fue detenido pero liberado en el mismo día. La víctima teme que vuelva a golpearla.



"Me va a matar la próxima vez", aseguró Fedra Feresin, víctima de la golpiza que recibió por parte de Nicolás Cosme (29), con quien convive desde hace dos años.





Según publicó el portal ReconquistaHoy, el ataque ocurrió la noche del sábado, durante una reunión amigos en casa de Feresin. La mujer relató que Cosme "estaba alcoholizado" y "había empezado a mirar a otras mujeres", lo que desató una discusión que mantuvieron horas más tarde cuando se fueron a dormir. "Le dije que si a él le gustaría que yo le faltara el respeto así", explicó Fedra.

A continuación, el hombre le dio una trompada seguida de más golpes hasta que la mujer consiguió salir de la cama e intentó escapar pero él la alcanzó y la quiso tirar por las escaleras. "Me arrastró y lo mordí, pero me pegó más fuerte. Creo que se asustó cuando vio la sangre y se fue a encerrar al baño", señaló. Fue ahí cuando la joven llamó al 911, huyó de su casa y se dirigió al hospital.

Cosme fue detenido pero recuperó la libertad a las pocas horas. Desde la fiscalía que lleva el caso explicaron que el hombre está acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo" por lo que "no corresponde la detención". La justicia dispuso una orden de restricción perimetral pero la mujer asegura que Cosme le sigue mandando mensajes.

Fedra admitió que no es el primer episodio de violencia que sufre a manos de su pareja pero que hasta el momento nunca lo había denunciado.



"Nunca pasó de un empujón o una cachetada. Lo perdonaba porque lo quería mucho y no quería ver la realidad, pero no puedo seguir al lado de alguien así. La próxima vez me mata. Perdoné mucho, esto no", reflexionó.