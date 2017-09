El hermano de Santiago Maldonado: "el juez es un delincuente; tiene que estar preso"

Sergio Maldonado, hermano del desaparecido Santiago Maldonado, consideró hoy que es una payasada el procedimiento que, por orden de la Justicia, se desarrollaba esta mañana en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Afirmó que no tiene validez y cuestionó que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, haya dispuesto postergar las declaraciones de testigos de la comunidad que estaban previstas para hoy a raíz de este operativo.

"El juez (Otranto) es un delincuente, tiene que estar preso", manifestó el hombre, quien se encontraba en el lugar pero no podía pasar por orden judicial. Agregó que se puso en marcha un operativo "para buscar algo que no existe". En declaraciones a la prensa, añadió: "están haciendo una payasada mediática que no sirve para nada".

Al menos dos helicópteros, drones y hasta efectivos de las fuerzas de élite de la Policía Federal (GEOF) y de la Prefectura (Albatros) fueron desplegados en este operativo.

También, participan de este rastrillaje botes y buzos tácticos de la Prefectura y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más efectivos de la Infantería de las fuerzas de seguridad, detallaron las agencias DyN y Télam.

En el marco del procedimiento, por el cual se cortó un tramo de la ruta nacional 40 y los caminos provinciales aledaños al Puf Lof, también se pusieron a disposición 16 perros entrenados en seguimiento de rastros cadavéricos y de personas.

El hermano de Maldonado redobló sus críticas hacia Otranto al recalcar: "es impresentable, es una payasada (el operativo), me enteré a las 7 de la mañana. Ayer salió a decir que mi hermano se había ahogado en el río; son inapropiadas las declaraciones, decir que está muerto, es una locura".

"Que ese tipo sea juez da asco, es una vergüenza... Estoy recontra caliente. Lo voy a denunciar por todos lados, tiene que estar preso ese tipo, es impresentable", señaló.