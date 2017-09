Novaresio: "mi mamá me hubiese puteado en colores por entrevistar a Cristina"

Luis Novaresio se convirtió en uno de los personajes de la semana pasada: fue el encargado de entrevistar a la ex presidenta y candidata a senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Y ese reportaje generó todo tipo de reacciones. Hubo quienes consideraron que fue demasiado suave; otros creyeron que tuvo la intención de “chicanear” a la ex mandataria. En medio de esa polémica, el periodista contó algunas de las sensaciones que le quedaron después del reportaje.

En la apertura del programa “Debo decir”, que conduce por América, Novaresio se explayó sobre la entrevista a la ex presidenta. De hecho, Santiago del Moro le preguntó qué cree que hubiera dicho su madre, recientemente fallecida. "Mi madre me hubiese puteado en colores", respondió y sostuvo: "Me hubiese dicho: por qué hacés esta entrevista, por qué no le gritaste tantas cosas, por qué te prestaste a escuchar a esta mujer que hablaba sin parar”.

El periodista se refirió a los momentos de tensión que se produjeron durante la entrevista, que se produjo en la redacción de Infobae. "No la insulté porque fui bien educado. Porque el periodismo es sustantivar y no adjetivar. Y la dejé hablar porque me parece que estamos aburridos de interrumpirnos para querer tener razón y no para buscar la verdad”, manifestó.

Además, en su diálogo con Luis Majul, previo al inicio del programa, dijo que "sobreactuó el respeto", que recibió mensajes "de todo tipo" y reconoció que "se extendió" con las primeras dos preguntas que le disparó a la ex Presidenta.

Novaresio dijo que le hubiese gustado tener más tiempo para poder hacerle más preguntas a la ex mandataria. Entre los interrogantes que no pudo hacerle se encuentran, según él, cómo era su relación con el papa Francisco.