Sergio Maldonado apuntó al juez: “Otranto fue en contra de la investigación”

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el joven desaparecido hace 28 días, volvió a reclamar hoy que se aparte al juez federal Guido Otranto de la causa, al afirmar que "hizo todo mal desde el principio".

A 47 días de la desaparición de joven que fue visto por última vez en una protesta mapuche en Chubut, su hermano adelantó que la familia viajará el jueves a la ciudad de Comodoro Rivadavia para exigir la recusación de Otranto. Para Sergio Maldonado, el magistrado "claramente está jugando a favor de Gendarmería", al considerar que "desde el primer día trató de proteger" a la fuerza.

Héctor Recalde está convencido de que el caso Maldonado es "una desaparición forzada"



"Cómo va a seguir sosteniendo que mi hermano se ahogó en el río, cuando Prefectura en el quinto día (de la desaparición) dijo que era imposible porque era un río (el Chubut) bajo y sin correntada", cuestionó tras la nota que dio hoy el juez al diario La Nación en la que afirmó que "la hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó".

En declaraciones al canal de noticias C5N, Sergio Maldonado insistió en que el caso de su hermano es "una desaparición forzada" y reprochó que "pasaron 47 días y todo lo que hizo Otranto fue en contra de la investigación".

El juez Otranto cree que Santiago Maldonado se podría haber ahogado



"El juez no está haciendo nada desde el principio, hizo todo mal desde el principio. Nosotros venimos esperando para revertir las cosas, pero todo sigue igual", criticó el hombre, quien manifestó que "lo que falta es que ahora acusen a los mapuches por el crimen".

Frente a esta situación, el hermano de Santiago sostuvo que "todo lo que se hizo hasta ahora fue en contra" de la familia e ironizó que "por ahí el juez está haciendo bien su trabajo, depende qué crea que es estar haciendo bien el trabajo".

"Hace 47 días que no sabemos nada de Santiago, eso no es lo único que nos interesa", enfatizó, y añadió que algunos funcionarios "por vergüenza ajena deberían renunciar".

Ante esta situación, indicó que tiene "una esperanza mínima de que Santiago esté vivo", al tiempo que expresó que la familia "la está pasando muy mal".

Pregunta

Sergio también cuestionó que "el juez se ofendió ante una pregunta de la abogada de la familia (Verónica Heredia) sobre dónde lo podría haber llevado Gendarmería si lo detuvieron", porque "nunca" investigaron esa hipótesis.

"Cuando yo me refiero a Gendarmería no digo que esté toda la fuerza involucrada, pero a mí no me hagan creer que son dos o tres los que están involucrados", apuntó el hermano de Santiago.

También cuestionó al Gobierno, al afirmar que "ninguno" de los funcionarios "se solidarizó" con la familia, al tiempo que aseguró que "no" están "en contra del Gobierno, si vamos en contra es porque son ellos los responsables".

"Esto no es un River o Boca o blanco o negro, esto es una persona desaparecida en democracia", sentenció Sergio, quien sostuvo que al Gobierno "no les importa nada los derechos humanos". (DyN)