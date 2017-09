El juez Otranto cree que Santiago Maldonado se podría haber ahogado

BUENOS AIRES.- El juez federal Guido Otranto, quien investiga la desaparición de Santiago Maldonado, consideró que una de las hipótesis "más razonables" es que el joven "se podría haber ahogado" en el río Chubut y que, de acuerdo a los testimonios, no le encuentra "consistencia" a la posibilidad de que haya sido "capturado en ese lugar".

"Que se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy haciendo", sostuvo el juez. Asimismo, dijo que "la hipótesis de la piedra o de un disparo con posta de goma no debió haber incidido en que Santiago no hubiera podido cruzar el río" y agregó que "es poco probable" que todos los gendarmes se hayan "puesto de acuerdo" en su declaración.

En una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, Otranto afirmó que a Maldonado "lo identifican tres personas" a la vera del río y que "no" tiene "elementos para dudar que haya estado allí", aunque sí hay una "fundamental" contradicción en la versión de dos testigos "en cuanto a cómo se produce la salida del vehículo en el cual deberían haber cargado a Santiago Maldonado".

Además, dijo que tiene "un panorama mucho más claro" de cómo fue el accionar de los gendarmes al momento de llegar al río el 1 de agosto en el marco de un desalojo de un piquete en la ruta y si bien no quiso dar precisiones, confió que "no" cree "que un exceso explique la desaparición".

"La hipótesis de la piedra o de un disparo con posta de goma no debió haber incidido en que Santiago no hubiera podido cruzar el río. Los gendarmes dicen que todas las personas que persiguieron en el río terminaron de cruzarlo. Si bien un disparo a corta distancia puede ser mortal, el tema es que en ese lugar el proyectil de goma pierde efectividad de acuerdo con el terreno y las ramas", analizó según transcribió la agencia DyN.

Al considerar todos estos elementos, Otranto dijo: "Por respeto a la familia no quiero aventurar una hipótesis como la más certera. Pero no le encuentro inconsistencia a que fue capturado en ese lugar".

"En las declaraciones de los gendarmes tampoco estoy viendo que haya por ahora un elemento que me permita sostener que pudo haber sido herido de gravedad o algo por el estilo. Un río de Patagonia es un río complicado. No es una opción descabellada o que haya que descartar sin hacer un rastrillaje profundo de ese río", completó.