Cartas de lectores

- Amenaza bélica

Como muy pocas veces desde el fin de la guerra fría, la paz mundial se ve nuevamente amenazada a niveles realmente preocupantes. La elección de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos se sabía iba a ser un eslabón en la cadena de violencia, poco amigo de la paz y desafiante con extravagancia de otras potencias mundiales, especialmente las atómicas. Pero debemos admitir que, dentro de todo, está actuando bastante dentro de carriles civilizados, poco esperable en él. Los que en realidad no se ponen límites en desafiar al mundo a una guerra son el dictador comunista de Corea del Norte, Kim-Jong-un y el nada democrático Vladimir Putin. El primero hace alarde de su arsenal nuclear y en intervalos cada vez menos cortos hace temblar -literalmente- la tierra con alguna explosión. Hace pocas semanas alarmó al planeta con un temblor de escala gravísima que sintieron chinos y coreanos del sur: el caricaturesco tirano había hecho explotar un averno atómico subterráneo. Cada tanto hace pasar por sobre el espacio aéreo japonés un misil atómico y parece divertirse, como niño con un juguete computarizado, corrigiendo puntería y acertando dónde va a caer, por ahora, en el océano. En Rusia, Putin moviliza una fuerza militar de 12.700 efectivos amenazando a Polonia, ya que con anuencia de Bielorrusia los despliega en la vieja frontera ruso-polaca de 1920 y frente a los países bálticos. Con 13,000, ya debería admitir la presencia de observadores internacionales en esas maniobras, de modo que con toda intención de clandestinidad lo hace con 300 menos. Llama la atención que predicadores sui géneris de la paz no se hayan expresado sobre estas concretas amenazas. Escandalizados aun por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que pusieron fin a la guerra en 1945 ahorrando millones de vidas, se preguntan cuál será el objetivo civil que Trump tiene ya elegido para comenzar la balacera, siendo que los dictadores nombrados ya la están comenzando con movimientos que son más que simples amagues. Tengo una hija de afecto nacida en Estonia, que vive en su capital Tallin, una preciosa ciudad en un país que hoy es maravilloso, con excelente nivel de vida y progresista respeto por la libertad, en el que, cuando converso con sus habitantes de más de 30 años, recuerdan perfectamente los horrores y padecimientos de toda índole que tuvieron que vivir bajo el yugo comunista cuando su pequeño país integraba involuntariamente la ex URSS. No sería nada raro que, como ya hizo con la península de Crimea atropellando a Ucrania, Putin decida anexarse a Estonia, Letonia y Lituania, morder parte de Polonia, cuando su grotesco camarada norcoreano avance hacia el sur de esa península, Japón y quién sabe qué más. Todo eso mientras algunos aquí, sólo por su fervor antinorteamericano, se queden conjeturando dónde atacará Trump, que para sorpresa de muchos, se viene portando con la paz mundial mejor de lo que temíamos.

Víctor J. Chocobar

- Reencontrar el rumbo

A propósito de la carta del lector Francisco Centurión (“Reencontrar el rumbo” ,15/9), considero que este no es un momento cualquiera para la historia de nuestro país; lo que está en juego no es poco. De hecho, la paz, la unión, el bienestar y el futuro de la generacion venidera dependen de la actitud que todos asumamos. La contienda electoral ha demostrado lamentablemente que la historia no ha sido maestra de vida; pareciera que no hemos entendido que no aprender de los errores pasados siempre pasa factura. Los que vaticinan el caos perdieron por completo la brújula; esa brújula que se hereda y lamentablemente algunos no tuvieron a bien respetar. Sin duda hay factores que condicionan nuestras vidas y que escapan de nuestro control, pero tampoco es honesto y maduro pensar que el origen de nuestro fracaso es ajeno a nuestras acciones. Jean Coteau decia que “A partir de cierta edad todos tenemos el rostro que nos merecemos”; o lo que es lo mismo, somos el resultado de lo que hemos sembrado. En una sociedad con una mirada de conjunto, con un sentido de corresponsabilidad, la aceptación de la derrota en una elección demuestra que es capaz de aprender y pensar en función de la mayoría. En una sociedad donde robar y mentir son penados, no resaltados ni maquillados, no tendríamos ahora que estar removiendo escombros, sino construyendo juntos desde la verdad, desde el respeto y por sobre todo la confianza. Mantegamos la esperanza y la fe, que los que no han perdido la brújula moral no permitan que el rencor los ciegue. Mientras siga el ninguneo de unos contra otros, amenazándonos con que si no votamos a aquel (o aquella) nos llevará “el hombre de la bolsa”, el panorama pinta catastrófico y quienes así lo dibujan son los candidatos sus mercenarios y fanáticos. Los argentinos estamos ya “satisfechos” de tanto odio, desaparecidos, guerras y muerte entre hermanos. Las estrategias usadas por algunos/as recurren a la estimulacion de las emociones a través del drama y la comedia. Es tiempo de una propuesta amplia a soñar que llega cargada de ilusiones y esperanzas. Porque nada nos apasiona más que estar de “estreno”. Es hora de construir puentes y demoler muros que nos separan, expresarnos libremente con la verdad, sin intención de imponer o manipular. No más francotiradores en contra de la hermandad y la paz.

Pablo José Giunta

- Gymnasium femenino I

Ante los términos del editorial de fecha 15/9, bajo el título “El ingreso de mujeres al Gymnasium de la UNT” se señala: 1) No es verdad que los padres que iniciaron la acción de Amparo referida en el texto periodístico hayan asumido una posición discriminatoria para con las mujeres que pretendan ingresar y cursar sus estudios en el establecimiento aludido. Es así que en ningún momento se cuestionó el art. 1º de la Resolución Nº 0989/2017 por la cual se dispone: “Disponer que en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, se deberá garantizar el ingreso y permanencia de los/as estudiantes sin distinción de sexo, género, identidad u orientación sexual, origen étnico y religioso ni de ningún otro tipo”. 2) La acción intentada persigue que se obligue a la UNT “a dar estricto cumplimiento con el artículo 3 de la Resolución de fecha 8/8/2017 del Consejo Superior y en consecuencia se abstenga de aplicar la misma hasta tanto el Consejo Superior apruebe el nuevo reglamento interno del Gymnasium que debe elaborar el Consejo de Escuelas Experimentales a fin de garantizar la readecuación del mismo al espíritu de la resolución emitida, garantizándose a tales fines el derecho de participación de los órganos representativos de los estudiantes y de los padres y/o responsables”. 3) A la fecha se encuentra vencido el plazo previsto por el art. 3º para que el Consejo de Escuelas Experimentales haya elevado al Consejo Superior de la UNT la readecuación del Reglamento del Gymnasium y ello por cuanto el reglamento originario hace alusión solamente a “alumnos” y no a “alumnas”. 4) La falta de readecuación de los reglamentos Internos hace que el accionar de las autoridades se caractericen por la improvisación. Ello genera una situación de inseguridad jurídica atento a que la inexistencia de parámetros reguladores coloca a la UNT en una situación de discrecionalidad absoluta que atenta contra el principio de legalidad, todo en perjuicio de la comunidad universitaria y en especial de los/as estudiantes del establecimiento en cuestión. 5) Por lo señalado instamos a las autoridades universitarias a cumplir con lo ordenado por el Consejo Superior enfatizando al respecto que el texto completo de la Resolución Nº 0989/2017 gozan de presunción de legitimidad, inclusive el art. 3º de la Resolución. 6) Igualmente instamos a los medios periodísticos no confundir a la ciudadanía con información no ajustada a los hechos y por ende falaz.

Miguel Angel Adle

- Gymnasium femenino II

El debate sobre las conveniencias e inconveniencias de los sistemas educativos segregados por sexos o mixtos, en España, la Reforma Educativa (RE) ha apostado claramente por la enseñanza mixta lo que, si atendemos a la historia educativa de nuestro país, debemos valorarlo como un importante logro social. La enseñanza mixta debe convertirse en coeducativa y promotora de igualdad de oportunidades para ambos sexos. Cada hombre y cada mujer tiene su modo particular de estar en el mundo que no puede ser reducido a los resultados medios de una psicología diferencial sino que, desde el marco coeducativo, pueda atenderse su particular diferencia, su particular modo de ser, su proceso y sus necesidades concretas del momento, posibilitando al máximo ese proceso desde un marco de igualdad de oportunidades. A pesar de todo lo expuesto hay que destacar que siguen argumentándose actualmente y en determinados contextos la conveniencia de la educación separada.

Julio Argentino Gómez

- Demasiado lejos...

El diario del sábado 16/9 nos muestra palmariamente, en diferentes artículos, el triste contraste de la educación en nuestra Provincia. Mientras en San Miguel de Tucumán se está desarrollando un Congreso Internacional de Educación, en el que especialistas destacados y estudiantes de otros países exponen sus trabajos y opiniones; Roberto Delgado en su panorama “Cuando el mundo queda demasiado lejos” nos pinta la terrible realidad de los jóvenes del interior de nuestra provincia; y, en la primera plana un título nos anuncia “Otra pelea de estudiantes en 25 y Santiago”. Jóvenes estudiantes de colegios céntricos, que tienen todas las posibilidades de recibir una buena educación y, a quienes, con seguridad, no les costará acceder a la Universidad, pierden su tiempo y arriesgan sus vidas por rencillas estúpidas y banales. Escuchamos y leímos durante semanas argumentos del siglo XIX por parte de adolescentes del Gymnasiun que se oponían al al ingreso de mujeres a su colegio. También sabemos de colegios de la Capital Federal que fueron tomados por oponerse a una ley de educación. ¡Para ellos todo está tan cerca! ¿Qué saben ellos lo que desearían los jóvenes del interior por tener la mitad de sus posibilidades? Yo les aconsejaría a los rectores y directores de los colegios de San Miguel Tucumán y de la Capital Federal que organicen intercambios entre sus alumnos y los jóvenes del interior de nuestras provincias. Los primeros a lo mejor toman conciencia de la realidad de los otros, y los segundos tendrán ocasión de conocer ese mundo que les queda demasiado lejos.

Jovita Novillo

- Hechos de violencia

Otra vez los incidentes protagonizados por estudiantes adolescentes en la vía pública, sin mediar las consecuencias y faltando el respeto gravemente al personal policial; esto en la zona de 25 de Mayo y Santiago, el pasado viernes; y lo que es peor, el sábado a hs. 6,15, frente al hotel francia, una horda de adolescentes en estado de ebriedad, salidos de algún baile o reunión, agredían a policías uniformados que trataban de poner calma. Una agente uniformada recibía empujones en manos de dos enardecidas jóvenes, lo mismo tres varones, con fuertes epítetos y arremetidas, amenazaban a los efectivos. Señores padres, ustedes son los únicos responsables de esto; después hablan de represión. Señor secretario de Seguridad, si usted no se siente capaz de frenar esto, por favor dé un paso al costado; basta con este grave tema...

Francisco Daniel Leccese

- Asentamiento

Con fecha 4/9 mes hemos podido notar que a escasas cuadras de la Casa de Gobierno prolifera un asentamiento a la vera de la intersección de calle Marco Avellaneda y avenida Sarmiento; y receptando inquietudes de vecinos, hago conocer la nota enviada al ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, en la que se le requiere, por razones humanitarias, una solución a todos aquellas que viven a 10 cuadras del centro de la ciudad a la vera de las vías del Ferrocarril Belgrano, en el tramo desde la avenida Sarmiento hasta Italia, que desde hace muchos años viven en una situación de insalubridad, contaminación y sin elementos básicos como agua potable y eliminación de excrementos, ya que no cuentan con sanitarios como corresponde.Pasa el tiempo y los desperdicios, los carros, los caballos, etcétera, continúan y nadie tiene la sensibilidad ni la solidaridad con estas personas para ubicarlas en otros lugares con el objeto de mejorar su situación y a la vez mejorar la salubridad y la estética de la ciudad.

José Luis Avignone

