Fuerte pelea entre "La Bomba Tucumana" y Brian: "lo golpearía pero soy mujer"

Luego del cruce que tuvieron anoche en el Bailando 2017, Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez y Brian Lanzelotta siguieron con la pelea fuera del escenario. Los dos mantuvieron una fuerte discusión y se dijeron de todo ante las cámaras del programa Este es el Show.

El cruce fue en los pasillos de Showmatch, donde Gladys fue a encarar al ex Gran Hermano. "Vos sos una atrevida, una maleducada. Vos sos más loca que yo", fue lo que le dijo Brian, a lo que la cantante respondió: "Vos sos un villero atrevido".

Gladys "La Bomba" habló de su cargo público: "me lo merezco porque caminé la provincia"



Luego "La Bomba Tucumana" le recordó que ella lo apoyó cuando hizo una imitación de los tucumanos, video que se viralizó en las redes sociales hace unos meses. "¿No te salvé en Tucumán para que no te maten?", le dijo la artista y Lanzelotta no se quedó callado: "sigo yendo a Tucumán... ¡no gracias a vos! ¡Gracias a mí, mamita! ¿Quién sos? ¿Te creés que sos la presidenta de Tucumán vos?".

La pelea había comenzado el jueves, cuando Brian vivió un tenso momento con el novio de Gladys, Sebastián Escacena

Gladys le dijo que "no era nadie", pero no se quedó ahí: "cuando tengas una pared llena de discos y 35 años de carrera, hablamos". "Andá a bailar la pollera", le dijo el ex hermanito y se marchó para ponerle fin a la discusión.

La referente de la movida tropical de la provincia quedó visiblemente nerviosa y siguió hablando ante las cámaras. "Pobrecito... lo golpearía pero soy mujer", expresó la participante del programa de Marcelo Tinelli. ¿Seguirá la pelea?