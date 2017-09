Funciona: si odiás los audios de WhatsApp, esta app los transcribe para que no tengás que escucharlos

Una app gratuita puede ser la solución que estabas buscando para no tener que volver a escuchar esos odiosos mensajes de audio en WhatsApp.

Que se corte a medias, que tengas el volumen alto y el mensaje de tu amigo diga verdaderas barbaridades... Enviar audios de WhatsApp puede ser muy cómodo, pero recibirlos no siempre lo es. Hay una aplicación que pretende que odies un poco menos a todos esos contactos que te envían mensajes inapropiados de cinco minutos de duración: Transcriber for WhatsApp. Esta app, lanzada el 2 de septiembre, permite transcribir audios para leerlos sin necesidad de escucharlos.

La aplicación está, por el momento, disponible solo para Android, de modo que los usuarios de iPhone tendrán que seguir escuchando su ración diaria de audios de WhatsApp. En la tienda de Google, la mayoría de los comentarios que han dejado los usuarios son positivos.

¿Cómo funciona?

- Al entrar en la aplicación, de descarga gratuita, aparece un menú en el que escoger el idioma en el que te llegan los mensajes. Una vez seleccionado (español en nuestro caso), ya no es necesario entrar más en la app que, además, no exige casi permisos de acceso a la información de tu terminal, solo de almacenamiento. Cuando llegue un audio, hay que mantenerlo pulsado, seleccionar la opción de "compartir" y apretar en el logo de Transcriber for WhatsApp.

- En el menú de Transcriber (izquierda) hay que seleccionar el idioma en el que te llegan habitualmemente los mensajes. Después, cuando llegue un audio de WhatsApp, hay que pulsar en la opción de compartir (derecha) y seleccionar Transcriber.

- Cuando se selecciona Transcriber, aparece una ventana de la aplicación con la transcripción del mensaje seleccionado. Tarda un poco, según la duración del mensaje.





No siempre acierta ni evita el doble check azul

La aplicación no acierta siempre con la transcripción de los mensajes. Confunde palabras fonéticamente similares, y en ocasiones no capta correctamente la terminación de algunas ("notas" por "notar", por ejemplo). Sin embargo, por contexto, suele entenderse sin problemas. Y por si te lo estás preguntando: no, no evita que salga el doble check azul. Aunque no escuches el mensaje, a la persona que te lo ha enviado le aparecerá como "leído" en cuanto lo abras con Transcriber.

La aplicación también da problemas en audios en los que hablan varias personas simultáneamente. En esos casos, el mensaje suele transcribirse incompleto. Tampoco permite tacos: censura los insultos y palabras malsonantes que contengan los audios. Solo aparece la primera letra de la palabra y asteriscos.