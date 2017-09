"No más pollito": el castigo a un perrito se viralizó y emociona al mundo

El castigo a un perrito se viralizó y emociona al mundo. Es que la reacción del cachorro es muy tierna. El animalito hizo una travesura y reaccionó al reto de su dueño que lo mandó a un rincón y le dijo todo lo que no podía hacer.



“No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días”, se le escucha decir al hombre que habla en el video que explotó en Facebook.



Se desconoce cuál fue el motivo del “castigo”, pero el video se viralizó rápidamente por la increíble reacción del perrito al que se lo ve arrepentido de sus actos. La grabación recibió cientos de comentarios: algunos usuarios aseguraron que no podrían castigar a un cachorro con esa mirada, mientras que otros trataron de insensible al dueño.