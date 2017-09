Alerta máxima en Londres: cinco atentados en apenas un año

Reino Unido y especialmente la capital, Londres, han sido el objetivo de varios ataques terroristas desde hace años. Estos son los más destacados:

Una explosión en el subte de Londres dejó 18 heridos

- 19 de junio de 2017: Un hombre atropella con una furgoneta a un grupo de personas cerca de una mezquita en Londres matando a una persona e hiriendo a varias. Se cree que el presunto autor actuó movido por el odio hacia los musulmanes.

- 3 de junio de 2017: Tres hombres atacan en el centro de Londres, primero con una furgoneta y después con cuchillos de grandes dimensiones. Ocho personas pierden la vida y decenas resultan heridas. La Policía abate a los atacantes. La milicia terrorista Estado Islámico (EI) reivindica el atentado.

London attack at Parsons Green station eyed as #terrorist incident, police say #londonattack pic.twitter.com/fKf5YMITtO