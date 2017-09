Una explosión en el subte de Londres dejó 18 heridos y la investigan como "acto terrorista"

Una explosión se registró hoy en un vagón de una formación en una de las líneas del subterráneo de Londres provocando al menos 18 heridos, en un hecho que la policía británica ya investiga como “un acto terrorista”, informaron las autoridades locales.



El episodio ocurrió a las 8.21 hora local (4.21 de la madrugada en Argentina) en la línea District Line (verde) a la altura de la estación Parsons Green, en el suroeste de la ciudad.



Al parecer, varios pasajeros resultaron con quemaduras en el rostro por la explosión, ocurrida en plena hora pico de la mañana en la formación que se dirigía al centro de Londres, en el tramo que transcurre en superficie, según publicó la agencia de noticias EFE.





.@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu