Gran expectativa por el festival cuadrero

El festival cuadrero “Batalla de Tucumán”, que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo de avenida Irineo Leguisamo, despertó mucha expectativa entre los amantes de las carreras de velocidad. La jornada se iniciará a las 14.30 y contará con siete carreras de muy buen nivel. Al clásico, que se correrá sobre 320 metros, lo animarán tres destacados caballos en esta especialidad como lo son ER Francisco (ejemplar de la raza cuartos de milla), Gran Valor y Profesor. La reunión se cerrará con una prueba de 800 metros, en las que competirán Mr Love, Jacky’s Pride, Jurujuju, The Wolf, Dinámico Cat, El Cantor Gaucho, Electro Dance, Endorfina Sam, Maymara Fitz, Máxima Sueña, Beauty Roman Girl, Con Oleaje, Cosmic Cross, Fax, Foot Hint y El Compadrito.

Quedaron definidos los titulares para el Batalla

Está todo listo. Los 15 ejemplares que competirán el domingo 24 en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, con sus respectivos números de largada, quedaron definidos luego del sorteo que se realizó en el hipódromo local. Los participantes del cotejo de 2.200 metros serán: 1) Linbu, 2) Profeta Verón, 3) Río Hermoso, 4) Extra Quiz, 5) Adeso, 6) Pilsen, 7) Foster Spring, 8) Snow Lion, 9) Boulevard Road, 10) Ressort, 11) Binary Code, 12) Sir Melody, 13) Ritmo de Salsa, 14) De Cero y 15) Take it All. Suplentes: 1) Too Big To Fail y 2) Port Louis. El mitin interprovincial, que constará de 12 competencias de primer nivel, tendrá cuatro cotejos jerárquicos más, entre los que se destacan los clásicos “Carreras de las Estrellas” y “Velocidad”.