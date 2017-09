"Fue brutal y terrible", dijo Cristina sobre los bolsos de José López

La ex presidenta y candidata a senadora nacional Cristina Kirchner calificó de “disparate” el hecho de que haya sido procesada por “traición a la patria”. Lo hizo durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio para Infobae.

Durante la charla se refirió a distintos temas de la actualidad política nacional, como la muerte del fiscal Alberto Nisman, el memorándum con Irán y la desaparición de Santiago Maldonado.

A continuación, algunas de sus frases más fuertes:

La muerte de Nisman

- "Siempre mencioné la posibilidad de que la muerte no fuera voluntaria. Hay cuatro o cinco hechos. Se conoce el arma, se conoce quién se la dio, se sabe que fue la última persona que lo vio, además tenía una cuenta en el exterior con el fiscal. Esta persona era un furibundo opositor a mi Gobierno. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta. Hubo una utilización de todo esto para generar sospecha sobre el Gobierno y sobre mi persona".

- "Todos saben que es un inmenso disparate que mi Gobierno montó la escena en la casa de Nisman. Hicieron venir al fiscal desde Europa en vacaciones para una denuncia sin pie ni cabeza".

Memorandum con Irán

- "Es un acuerdo entre dos países en base a las facultades de las autoridades de los dos países. Es un acto no judiciable, ni de guerra. Entiendo que quieran forzar las cosas. Pero realmente, ¿traición a la patria? Eso forma parte de persecución judicial. Me parece un disparate. Creo que el único antes de mí en ser acusado de eso fue Juan Domingo Perón".

Los bolsos de José López

- "Me pareció una escena grotesca y brutal. Tuve un gran enojo. Mucho, mucho, mucho. Después me vino mucha tristeza. Fue brutal y terrible. Hasta el día de hoy quisiera saber cuándo y quién le entregó ese dinero. Me cuesta creer que frente a fajos de dinero termosellados y que se pueden rastrear, no se sepa quién le dio ese dinero".

La situación política en el país y la región

- "Creo que la democracia está en emergencia en toda América latina. En Venezuela hay presos políticos: sí. En la Argentina también, con Milagro Sala. Hay una mesa judicial que integra el Presidente con el Jefe de Gabinete, el Ministro de Justicia y otro abogado del Gobierno".

El gobierno de Mauricio Macri

- “Dijeron que iban a cambiar todo lo malo y dejar lo bueno, hicieron todo a la inversa. En el conurbano nos costó bajar la desocupación durante todo un período de gobierno, en el 2008, a 9,2, la primera de un dígito. En un año y medio volvimos a dos dígitos, estamos en 11,9. El déficit fiscal, tanto el primario como el financiero son superiores, la inflación es superior”.

Por qué habló con la prensa ahora

- “Cuando me tocó ser presidente me tocaron momentos muy difíciles. Cuando te ponen una palabra fuera de contexto. Cualquier frase o palabra impacta en el país. Tenés que ser más cuidadoso. Hubo periodismo de guerra en varios sectores y aún los hay".