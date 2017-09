Confirman el procesamiento de Cristina Kirchner por direccionar la obra pública

BUENOS AIRES.- La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López (entre otros ex funcionarios) y Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero también confirmaron los embargos trabados sobre los principales imputados, por $ 10.000 millones para cada uno. Con este escenario, la ex presidenta quedó más cerca de otro juicio oral. El juez de la causa, Julián Ercolini, podría elevarla en octubre, destaca Clarín.

El 27 de diciembre de 2016, Ercolini procesó a la ex presidenta por asociación ilícita y defraudación al Estado, junto a su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de obras públicas José López, a Carlos Kirchner y Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional), entre otros ex funcionarios. La decisión incluyó al empresario kirchnerista Lázaro Báez.