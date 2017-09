Jaldo, sobre el conflicto por el azúcar: "la ordenanza empieza en Córdoba y no sabemos dónde termina"

El vicegobernador Osvaldo Jaldo se reunió con el presidente de la Sociedad Rural y miembros de esa institución por el lanzamiento de la Expo Rural 2017 y no dejó pasar la oportunidad para referirse al conflicto del azúcar con la ciudad de Córdoba y la sesión que se realizará mañana para tratar el tema.

El decreto que instruye a Fiscalía de Estado a llevar acciones legales a la justicia cordobesa, a raíz de la ordenanza del municipio de la ciudad de Córdoba que restringe el consumo de azúcar en bares, se tratará mañana en la Legislatura.

Manzur pidió reunirse con Mestre y volvió a defender el azúcar: "no es nocivo para la salud"

"La Sociedad Rural ve con agrado que el gobierno de la Provincia haya salido en defensa de una de nuestras principales actividades", manifestó el vicegobernador, al tiempo que dijo que no habrá pérdida económica en Tucumán, porque asegura que esa ordenanza no tendrá vigencia.

"Es una luz amarilla, porque la ordenanza empieza en Córdoba, pero no sabemos dónde termina", dijo el vicegobernador.

Por su parte, el ingeniero José Ignacio Lobo Viaña, manifestó su preocupación con el "efecto cascada" que puede causar una ordenanza como la que se dictó en la ciudad de Córdoba y que no entiende por qué tomaron esa decisión si el azúcar no es perjudicial para la salud si no se la consume en exceso.

"Creo que es una situación injusta porque el azúcar no es un alimento que provoca daños a la salud. Puede producir obesidad en caso de que haya exceso, como cualquier cosa que consume demás", sentenció el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán.

Además, el ingeniero afirmó que el azúcar se va a reemplazar por un producto como el edulcoranrte que, según detalló, muchos de ellos fueron declarados como cancerígenos por varias investigaciones científica.

Por último, el vicegobernador se refirió a la Expo Rural que se inaugura hoy y remarcaron el esfuerzo que significa mantenerla en el tiempo.

"La producción de azúcar va a seguir existiendo; no se está prohibiendo", afirman en Córdoba

"Mostramos en un predio el potencial productivo e industrial de Tucumán. Nos mostramos comprometidos con nuestras economías regionales", dijo Jaldo y agregó:" además se amplió a otro predio donde se van a desarrollar pruebas dinámicas que tienen que ver con el agro y la industria.