Gladys "La Bomba" habló de su cargo público: "me lo merezco porque caminé la provincia"

Su participación en "Bailando por un sueño" catapultó a Gladys "La Bomba" a los medios y esta mañana, en una entrevista concedida para la televisión, la tucumana defendió su nombramiento en el municipio de la capital tucumana y le apuntó al legislador Ricardo Bussi, al que le pidió que "trabaje".

"La Bomba" fue una de las invitadas al programa "Los Angeles de la Mañana", que se emite por El Trece, y que conduce Angel De Brito. En un pasaje de la entrevista, la periodista Andrea Taboada le consultó sobre su cargo público y remarcó que Bussi la acusó de ser "una ñoqui".





"El cargo que tengo en Tucumán me lo merezco porque me caminé la provincia", dice La Bomba Tucumana en #LAM pic.twitter.com/GcYL71xhU9 — LAM (@LosAngeles_ok) 14 de septiembre de 2017





"Es Bussi el que te acusa de ñoqui porque dice que necesitas presencia", aseguró la panelista. Sin ruborizarse, la cantante de cumbia miró fijo a la cámara y le habló al legislador por Fuerza Repúblicana. "Trabaja. La banca que tenés ocupala para trabajar. Porque él no hace nada por mi provincia. Es el hijo de un dictador y es una persona no querida y mal vista en mi provincia. ¿Te acordás que viniste a rogarme para que participe de tu lista", lanzó "La Bomba".

Para justificar su nombramiento como personal de la municipalidad, Gladys explicó que trabaja junto a Walter Berarducci y que fue designada por Domingo Amaya, el anterior intendente. "Me lo recontra merezco. He caminado bajo la lluvia, he visitado barrios y hemos cumplido promesas", se defendió y aclaró que su sueldo ($27.000) "no existe, es nada". Además, reiteró que dona a diferentes instituciones todo lo que cobra por su cargo.