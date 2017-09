¿Sabías que el jueves es el mejor día para tener sexo?

Las preocupaciones y las obligaciones diarias llevan a muchas parejas a postegar más de la cuenta los encuentros sexuales durante la semana. Pero no hay que perder la paciencia ni las esperanzas porque, según un estudio publicado en Inglaterra, las mañanas de los jueves son las ideales para desatar la furia sexual contenida.



Aunque a muchas veces las expectativas no son consecuentes con la realidad, un estudio de la London School of Economics and Political Science, en Reino Unido, asegura que los jueves por la mañana las hormonas de hombres y mujeres están mejor sincronizadas y predispuestas para el popular "mañanero".

Sucede que durante las primeras horas de la mañana, al igual que se eleva la testosterona alcanzando su máximo potencial, los niveles de estrógeno en las mujeres se multiplican por cinco, asegura la investigación publicada por Infobae.com.



Para los que tienen una ocupación semanal (de lunes a viernes), el inicio de la rutina modifica el humor y hace que las energías se concentren en temas más mundanos y específicos.

Todo esto impacta en las emociones y en la salud. Según el British Medical Journal, la probabilidad de sufrir un ataque al corazón aumenta un 20 % el lunes a causa de los excesos del fin de semana y por el estrés que genera el tener que regresar al trabajo.

Es por eso que el estudio de la London School sugiere que los miércoles deberían dedicarse a una nueba cita nocturna, que permitirá llegar relajado al gran jueves. Incluso creen que esto probablemente se relacione con el "relax" anticipado al fin de semana.