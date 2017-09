Una pericia de Gendarmería confirmaría que el fiscal Nisman fue asesinado

BUENOS AIRES.- Las pericias de Gendarmería llevadas a cabo por 28 especialistas determinaron que Alberto Nisman habría sido asesinado de un disparo en la cabeza por terceras personas que luego limpiaron la escena para simular un suicidio. De esta manera quedaría descartada la hipótesis de que el funcionario judicial se habría quitado la vida.

La presentación del informe de los peritos de Gendarmería al juez federal Julián Ercolini aún no tiene fecha, pero se estima que se produciría dentro de los próximos 30 días, informó el diario "Clarín".

El portal Infobae.com indicó que se confeccionó una réplica exacta del baño del edificio Le Parc donde el domingo 18 de enero de 2015 apareció muerto el fiscal Nisman y donde 34 peritos que representaban a las distintas partes del conflicto, más la Gendarmería designada por la Justicia para determinar si a Nisman si técnicamente fue asesinado.

Fuentes vinculadas a la investigación y de la Gendarmería que aún no fue terminado. Sin embargo, esperan poder entregarlo oficialmente a fines de septiembre a la Justicia.

En una réplica del baño de Nisman, recreado el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, la Fuerza desplegó 28 peritos de distintas especialidades, desde expertos en balística a psicólogos. Mientras que los estudios Lanusse y Romero Victorica –querellantes-, y Rusconi –defensor de Diego Lagomarsino-, se presentaron con seis especialistas.

Para los peritos de la Gendarmería y de los estudios Lanusse y Romero Victorica ya no hay dudas respecto a lo que sucedió con Nisman. Fue asesinado. Y las evidencias son las siguientes:

1. Se hicieron tres pericias (en La Plata y Salta) que comprobaron que el arma usada para matarlo deja residuos de disparo, mientras que no encontraron ningún resto de pólvora en Nisman cuando revisaron su cadáver.

2. El arma fue encontrada en la puerta del baño al lado del cuerpo, lo que demuestra que le dispararon y tiraron la pistola junto al cadáver.

3. El disparo fue hecho detrás de la oreja y en forma perpendicular, y no se apoyó el caño. Ese no es un procedimiento habitual en un suicida. No hay forma física de hacerlo.

4. Nisman tenía un golpe en la pierna izquierda y otro en la cabeza. Son golpes profesionales para reducir a una víctima, que no encuadran en una hipótesis de suicidio.

5. Se encontraron restos de Ketamina, una sustancia usada para apaciguar a una probable víctima. No se hallaron rastros de esta sustancia en la vivienda que utilizaba el fiscal federal.

6. Nisman recibía en su departamento a la madre, a las dos hijas, a sus dos secretarios, a la señora del personal doméstico, a sus custodios, a sus amigos y a Lagomarsino. Tras conocerse su muerte, se hizo una pericia para recoger huellas, y solo se encontraron dos muestras que pertenecían al fiscal asesinado. Y nada más. Es decir: los asesinos de Nisman limpiaron todas las huellas.