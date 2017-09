Arrancó la venta de entradas para el Mundial de Rusia 2018: cuánto valen

Con la clasificación incierta de Argentina al Mundial de fútbol que se realizará en Rusia en 2018, la FIFA arrancó hoy la venta de entradas. El evento más importante del planeta se disputará entre el 14 de junio hasta el 15 de julio del próximo año.

Los boletos se pueden reservar en la página FIFA.com/tickets hasta el 12 de octubre de 2017, período en el que todas las solicitudes tendrán la misma probabilidad de éxito sin importar el momento en el que se presenten las aplicaciones para reservar las entradas.

Los que realicen la respectiva reserva de localidades recibirán una respuesta -positiva o negativa- por parte de FIFA antes del 16 de noviembre, informó Télam.

La primera fase de ventas finaliza con el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 28 de noviembre, en el que los boletos se otorgarán según el orden de llegada de los simpatizantes. La segunda fase del expendio comenzará después del 1 de diciembre, fecha en la que se sorteará el fixture del Mundial.

El método será por sorteo aleatorio dividido en dos ciclos: el primero del 5 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, y otro que atenderá al orden de recepción de los pedidos, del 13 de marzo al 3 de abril de 2018.

Los precios

Las entradas más baratas para ver un partido costarán U$S 105 y habrá que desembolsar entre U$S 455 y U$S 1.100 para asistir a la final. Para los residentes rusos se establecerán tarifas especiales, que irán desde los 1.280 rublos (U$S 19,9) para los partidos de primera ronda a los 7.040 rublos (U$S 109,4) para la final. Los billetes para el partido de inauguración oscilarán entre los U$S 220 y U$S los 550.

En ambas fases de venta, los boletos podrán ser adquiridos mediante los siguientes métodos de pago: Visa, Servicios oficiales de pago Socio de la FIFA, tarjetas de pago y otros métodos de pago, según informó la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociados.

Las entradas adquiridas recién se entregarán en abril o mayo del año que viene y se retirarán de forma gratuita por los compradores (sujeto a cambios).