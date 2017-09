Beyoncé, Clooney, DiCaprio y más famosos se unieron para recaudar fondos para las víctimas de los huracanes

Varias celebridades de Hollywood dieron vehementes discursos, emotivas presentaciones y atendieron los teléfonos el martes en una teletón televisada para recaudar fondos para sobrevivientes y víctimas de los huracanes Harvey e Irma, que dejaron extensos daños y decenas de muertos en Estados Unidos y El Caribe.

Famosos como George Clooney, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Tom Hanks, Beyoncé, Justin Bieber y Demi Lovato se presentaron en la teletón "Hand in Hand" con canciones e historias inspiradoras de supervivencia durante los devastadores huracanes.





La teletón, de una hora de duración -que se emitió en canales de aire, de cable y plataformas digitales-, recaudó más de 14 millones de dólares. Durante el programa, Stephen Colbert dijo que Apple Inc había donado 5 millones, tras lo que el comediante bromeó "es también el precio del nuevo iPhone". Los organizadores dijeron el miércoles que en total se recaudaron 44 millones de dólares.

Beyoncé se refirió en un mensaje grabado a la urgente necesidad de suministros para su ciudad natal, Houston, afectada por Harvey, el huracán más poderoso en golpear Texas en más de 50 años, que dejó un saldo de más de 60 personas muertas, cerca de 1 millón de desplazados y daños a unos 203.000 hogares.

"En momentos en que es imposible mirar las noticias sin ver violencia o racismo en este país, justo cuando uno piensa que no podría ser peor, los desastres naturales cobran vidas, causan daños masivos y cambian vidas para siempre", dijo Beyoncé.

"Los desastres naturales no discriminan. No ven si eres un inmigrante, negro o blanco, hispano o asiático, judío o musulmán, rico o pobre (...) estamos en esto juntos", añadió la cantante.





Irma, uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico, arrasó con varias islas en el norte de El Caribe, causando al menos 43 muertos. El domingo azotó los Cayos de Florida, donde se cree que el 90 por ciento de los hogares se derrumbaron o sufrieron grandes daños.

Steve Wonder inició la teletón desde Los Ángeles cantando "Lean On Me" con un coro gospel mientras estrellas como Hanks, Barbra Streisand y Cher atendían los teléfonos. En un momento, Clooney y Roberts intercambiaron los suyos para poder hablar ambos con las personas que llamaban, informó Reuters.

Desde Nashville, Reese Witherspoon y Nicole Kidman contaron la historia de la niña que sobrevivió sujetándose al cuerpo de su madre. También actuaron el cantante de R&B Usher, la estrella de la música country Blake Shelton, el puertorriqueño Luis Fonsi y Dave Matthews, entre otros.