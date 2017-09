Manzur pidió reunirse con Mestre y volvió a defender el azúcar: "no es nocivo para la salud"

El azúcar, prioridad uno. Eso es lo que hoy ha quedado claro no solamente en los papeles, sino también en los hechos con la cumbre realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí, el gobernador Juan Manzur declaró públicamente su interés de reunirse con el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, para explicarle que el azúcar no es perjudicial para la salud. “Lo he sostenido, alguna vez cuando fui ministro de Salud Pública de la Nación, en Ginebra (Suiza), al defender ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la producción natural y la ingesta medida del azúcar y estoy dispuesto a que, con documentación en mano, dialoguemos con el intendente para que entienda que el endulzante no es nocivo para la salud”, manifestó el mandatario.

"La producción de azúcar va a seguir existiendo; no se está prohibiendo", afirman en Córdoba

En el mismo acto, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, dijo que no se puede atentar contra una de las producciones madres de Tucumán y de las economías regionales. “No sólo tocan a una actividad; nos tocan a todos los tucumanos”, indicó el presidente de la Legislatura respecto de la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de la capital cordobesa que limita el uso del endulzante en los establecimientos gastronómicos de esa ciudad. Jaldo, que agregó que la Cámara ratificará todo instrumento que contribuya a preservar la actividad azucarera, remarcó que no es menor que una ciudad referente como Córdoba avance con una política que, a criterio de las autoridades, es insólita por la argumentación. “De ser así, todos los hidratos de carbono deberían tener el mismo tratamiento”, señaló a LA GACETA el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), Julio Colombres, luego del encuentro en Casa de Gobierno.

Presentan proyectos en el Senado y en la Legislatura para defender el azúcar

Del lado de los instrumentos jurídicos, Manzur ha firmado un decreto instruyendo a la Fiscalía de Estado a que inicie las acciones legales que pudieran resultar pertinentes para la protección y la defensa de los intereses provinciales en la promoción de la actividad azucarera.

Mestre defiende la ordenanza que limita el uso de azúcar

"(El azúcar) es un alimento producido en Argentina hace más de 170 años, que ha pasado por todos los exámenes a nivel internacional, y queremos defenderlo. Es la columna vertebral de nuestra industria. Queremos evitar que esto sea una medida contagio. Siempre hay posibilidad de corregir lo que ese escribe en papel, no está escrito en piedra", agregó el mandatario en rueda de prensa.

Los cambios que producirá la ordenanza

1- Como ocurre desde hace años con los saleros, en la ciudad de Córdoba habrá que pedirle al mozo el azucarero o los sobrecitos.

2- Como con el tabaco, habrá carteles en los bares y en los locales gastronómicos que advertirán de que es perjudicial el consumo en exceso para la salud.

3- En los lugares donde se venden bebidas o alimentos azucarados exclusivamente, se obligará a que incluyan opciones light, con menos o sin azúcar.