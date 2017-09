Aranda, tras el fallo de la Justicia: "los ideólogos son Ariel García y Osvaldo Jaldo"

Luego del fallo de la Justicia, Rodolfo Aranda arremetió contra los concejales que le impiden desde hace meses ocupar una banda en el Concejo Deliberante de Yerba Buena. "Pretenden incumplir con la sentencia. Se ponen rayano a la desobediencia judicial", señaló el candidato que acusa al órgano legislativo de negarse a incorporarlo y apuntó contra Ariel García y Osvaldo Jaldo, como los ideólogos de la dilatación del caso.

"De alguna manera, con esto pretenden incumplir con lo que dice la sentencia. Se ponen rayano a la desobediencia judicial. Desde lo político, se rompen códigos no escritos. Cuando un concejal se va a hacer lugar de un cargo en el Ejecutivo, se facilita esta situación. Acá es impedir que yo asuma y dar cumplimiento a la sentencia. Generan un hecho nuevo y rayano a la desobediencia", denunció el oficialista.

Aranda ganó en la Justicia, pero debe superar un escollo en el Concejo para ocupar la banca

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Tucumán se pronunció ayer a favor del recurso de amparo interpuesto por Aranda, quien desde marzo no puede asumir como concejal de Yerba Buena. Todo se desencadenó después de que el otrora edil Lisandro Argiró hiciera uso de una licencia para sumarse al Ejecutivo municipal, como secretario de Gobierno del intendente Mariano Campero.

Desde la oposición argumentaron que, previamente, una comisión debería evaluar el paso de Aranda como funcionario municipal. En una sesión de marzo, la mayoría opositora aprobó la creación de una comisión, que había sido impulsada por la mesa de conducción del cuerpo. Entre sus argumentos, sostenían que había sospechabas sobre posibles negligencias y presuntos actos de corrupción, en complicidad con Campero.

La trama que se teje detrás del caso que terminó con el Concejo de Yerba Buena en la Justicia

Los concejales tenían en su poder presuntos recibos apócrifos supuestamente emitidos por Aranda como director de Saneamiento municipal.

"Los artífices e ideólogos no son los propios concejales, sino que está detrás Ariel García y Osvaldo Jaldo, candidato por el Frente para la Victoria. En nada ayuda, para volver a la institucionalidad necesaria. Esto sólo genera más caos en el municipio", disparó el candidato que pelea desde hace 11 meses por sentarse en una banca y asó completar la nómina de 10 concejales.

"Están haciendo un abuso de sus atribuciones, para decir que no les hemos torcido el brazo. No están respetando lo que la sentencia les dice. Y no hay una situación extraordinaria para revocar la licencia de Argiró. Se rompen códigos políticos no escritos. El propio Juan Manzur dejó su cargo como vicegobernador para ser Ministro de la Nación", recordó Aranda, que junto a Campero y Argiró evalúan los pasos a seguir.

La Justicia le dio 10 días al Concejo de Yerba Buena para que resuelva la situación de Aranda

Desde la oposición se pronunciaron a favor de la renuncia de Argiró y acusaron su candidatura como testimonial. Mientras se resuelve la extensa disputa por la banca, en unas semanas el Concejo deberá elegir a sus nuevas autoridades, en otro foco de conflicto que puede enfrentar otra vez a los ediles de Yerba Buena.