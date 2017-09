Apartaron a Tevez del Shanghai Shenhua: "tiene sobrepeso y no está en condiciones de jugar"

BUENOS AIRES.- El nuevo entrenador del Shanghai Shenhua chino, Wu Jingui, fue duro sobre la actualidad de Carlos Tevez al sostener que "tiene sobrepeso" y "no está en condiciones de jugar", razón por la que prescindirá de él "en este momento".

Wu Jingui es el técnico interino del equipo chino, en lugar del uruguayo Gustavo Poyet, y avisó que "se le informará" a Tevez de sus "planes tácticos" pero no lo tendrá en cuenta "en este momento, no está preparado físicamente, no está en condiciones de jugar".

En declaraciones publicadas por la cadena británica Sky Sports, y reproducidas por DyN, fue tajante: "Tevez tiene sobrepeso, al igual que Fredy Guarin. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y de los jugadores, si no puedes hacer todo lo posible para jugar, no tiene sentido elegirte".

"He entrenado a muchas estrellas grandes, y mis jugadores nunca son elegidos por la reputación", concluyó Wu Jingui.

Tevez fue la contratación estrella del Shanghai Shenhua, que le firmó un contrato de casi 80 millones de euros por dos años, pero estuvo lejos de su mejor versión, en un equipo que no colmó las expectativas de la dirigencia y los hinchas.



Todos estos inconvenientes acelerarían la salida del "Apache" del fútbol chino y, desde Argentina, los dirigentes de Boca se frotan las manos ya que se aceleraría el regreso del ídolo. Aunque no hay precisiones, se especula con que Tevez sea uno de los refuerzos "Xeneizes" para la próxima Copa Libertadores de América 2018.