"La producción de azúcar va a seguir existiendo; no se está prohibiendo", afirman en Córdoba

El secretario de Salud de la ciudad de Córdoba, Gabriel Acevedo, se sumó a la ola de funcionarios cordobeses que cuestionan al gobernador Juan Manzur por su postura respecto a la ordenanza que obliga a los locales gastronómicos de esa provincia a quitar la azucarera de las mesas. "La producción de azúcar va a seguir existiendo, no se está eliminando su consumo ni prohibiéndose. Simplemente se está usando esto para que hagamos un consumo más responsable", dijo.

Mestre defiende la ordenanza que limita el uso de azúcar

El funcionario no ocultó su sorpresa por el planteo del mandatario, quien adelantó que recurrirá a la vía judicial para que se declare institucional la norma que, según dijo, atenta contra la principal industria de Tucumán. "Me llama la atención que haya una oposición de esta naturaleza. Uno lo puede entender de una cámara de productores, pero no de autoridades públicas", dijo.

Presentan proyectos en el Senado y en la Legislatura para defender el azúcar

"Debiera al momento de plantear su postura, que me parece excesiva porque descalifica la ordenanza y porque habla de prohibición cuando no se trata de eso, poner en consideración la tendencia en relación a los problemas de salud asociados al consumo de azúcar", agregó.

Córdoba limita el azúcar: "nos llamaron de casi todas las provincias para consultarnos"

"Cuando uno es autoridad no solo debe mirar sólo intereses sectoriales sino también la situación de la población en general y el bien colectivo", cerró Acevedo en diálogo con "TV10 Córdoba".

Qué dice la norma

- Busca generar conciencia sobre el consumo de azúcar.

- Limita la oferta de azúcar de libre disponibilidad en locales gastronómicos. El que quiera un sobrecito, o el azucarero, tendrá que pedírselo al mozo.

- Exige que haya bebidas sin azúcar en todo lugar de expendio al público.

- Obliga a las heladerías a que el 10 por ciento de sus variedades sea “light” o sin azúcar.

- Establece sanciones que empiezan con la intimación y llegan a fuertes multas y clausuras a quienes no cumplan con la norma.