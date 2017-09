Hackearon la empresa que maneja el Veraz y advierten que puede haber datos de argentinos en riesgo

La empresa Equifax, que en Argentina maneja el Veraz, fue blanco de un ataque de hackers que generó la filtración de datos de millones de usuarios. El hecho ocurrió entre mayo y junio de este año, pero se conoció recién la semana pasada. La empresa detalló que, como consecuencia del ataque, quedaron expuestos los datos de 143 millones de estadounidenses. Pero es posible que el riesgo no esté tan lejos de estas tierras: expertos en seguridad sostienen que es posible que haya datos de argentinos en situación vulnerable.

Equifax es una de las empresas más importantes del mundo dedicadas al análisis de riesgo crediticio. Por ese motivo, el caso genera tanta preocupación.

Entre otros datos, los intrusos obtuvieron los nombres, los números del seguro social, las fechas de nacimiento, las direcciones y los números del carnet de manejo de clientes de Estados Unidos, Canadá y del Reino Unido.

Para que se entienda la magnitud del hecho, con toda la información robada, los delincuentes podrían sacar créditos o hipotecas a nombre de otras personas, entre otras estafas.

Este ataque ya es considerado como el más importante de los últimos años, superando el de Target en 2013 que expuso la información financiera de más de 41 millones de clientes, puntualiza el sitio especializado en tecnología Xataka.

Como se dedica a calcular el riesgo crediticio para acceder a préstamos, Equifax posee información privilegiada de millones de clientes.

"Evidentemente es un suceso desalentador para nuestra compañía, y uno que golpea al corazón de quienes somos y lo que hacemos", dijo el director general de Equifax, Richard Smith, en un comunicado.

En Argentina

Un artículo publicado en el blog Krebs on Security, el periodista Brian Krebs, quien trabajó para The Washington Post y The New York Times, entre otros medios, advirtió que especialistas en seguridad informática detectaron que el Veraz también puede ser víctima de un ataque.

Según esta publicación, la empresa Hold Security LLC detectó fallas en los sistemas de seguridad de Veraz que la volverían vulnerable a un hackeo similar al que sufrió Equifax.

Cómo saber si uno está entre las víctimas

La empresa habilitó una página para que los usuarios puedan revisar si sus datos fueron vulnerados.

Una vez que se ingresa, hay que hacer click en “Comenzar registro (begin enrollment)“. Luego se debe escribir el nombre y los últimos seis dígitos del número de seguridad social. Una vez hecho esto se recibirá una notificación avisando al usuario si fue afectado o no.