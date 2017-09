Mano a mano: estas son las diferencias entre el iPhone 8 y el iPhone X

Apple presentó ayer su muy esperado nuevo teléfono, el iPhone X, que tiene un nuevo diseño con vidrio y acero inoxidable y que el presidente de la compañía calificó como "el mayor avance desde el lanzamiento del primer iPhone". En la misma ceremonia, la compañía creada por Steve Jobs anunció el lanzamiento del iPhone 8. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos nuevos smartphones?

La nueva joya para celebrar la primera década



El iPhone X, que llega al mercado 10 años después del lanzamiento de la primera versión, cuenta con una serie de innovaciones, incluyendo carga inalámbrica, una cámara infrarroja y equipo especial para el reconocimiento facial, que sustituirá al sensor de huella digital para desbloquear el teléfono. El botón de inicio también desapareció y bastará una pulsación para activar el teléfono.

Apple renueva su teléfono con el lanzamiento del iPhone X

El Chip A11 Bionic se lleva casi todo el protagonismo de este iPhone X. Según la propia compañía se trata del chip más potente que se puede encontrar dentro de un smartphone gracias a sus 6 núcleos y un potente procesador, un 70% más eficiente que el A10. La diferencia estará en los 3 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento de 64 GB, y 256 GB, una memoria que permitirá guardar cientos de fotos o vídeos y hasta películas UHD.

La pantalla, que Apple llamó Super Retina, es aproximadamente del tamaño del actual iPhone 7 plus, pero el teléfono en sí es más pequeño. El dispositivo ofrece colores mucho más vivos gracias a la tecnología OLED, que otros fabricantes como Samsung también están desarrollando, anunció Reuters.

Otra de las diferencias que ofrece este modelo es la reducción al mínimo de sus marcos, lo que permitirá otra experiencia desde lo gestual con el dispositivo.





El punto más criticado de la nueva joya es el precio, que en Estados Unidos rondará los 999 dólares y recién saldría a la venta el 3 de noviembre, por lo que hay dudas sobre su abastecimiento para las celebraciones navideñas en el hemisferio norte. No hay precisiones sobre la fecha de lanzamiento en Argentina ni de su cotización aproximada.

Entre las especificaciones de la cámara del iPhone X se destacan dos sensores de 12 MP más grandes y rápidos, con una apertura f/1.8 mientras que el secundario es de f/ 2.4. La principal novedad a destacar es la estabilización de imagen dual que permite obtener mejores capturas en entornos poco ilimunados. Además puede grabar vídeo 4K a 60 fps y cuenta con un modo de cámara lenta a 240 fps con calidad 1080p. Por último, la cámara frontal tiene sensores de 7 Mpx compatible con el modo Retrato y la tecnología de iluminación de retratos. Cuenta con retina Flash y una apertura de ƒ/2,2.

iPhone 8 y iPhone 8 Plus

Apple también presentó el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, que se asemejan al iPhone 7, pero tienen un reverso de vidrio para carga inalámbrica. Los nuevos teléfonos también cuentan con el primer procesador gráfico de Apple -que ofrece una mayor velocidad-, mejores cámaras y algunas características para aplicaciones de realidad aumentada.



En su interior, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus funcionan con el chip A11 Bionic y con CPU de seis núcleos y arquitectura de 64 bits. Dos de los seis núcleos son de alto rendimiento con un 25% más de capacidad que su antecesor y otros cuatro núcleos buscan la alta eficiencia energética y son un 70% más rápidos.





El iPhone X en sí mismo es algo más pequeño que el iPhone 8 Plus (14,36 x 7,09 cm frente a 15, 84 x 7,81 cm) y también sensiblemente más ligero (174 gramos frente a 202 gramos). En lo único en lo que están prácticamente empatados es en el grosor (7,7 mm frente a 7,5 mm).

Asimismo, la pantalla del iPhone X casi no tiene biseles, así que a pesar de tener una pantalla de 5.8 pulgadas, no es mucho más grande que el iPhone 7 (4.7 pulgadas) y es mucho más compacto que el iPhone 8 Plus (5.5 pulgadas).

Se terminó la espera: presentaron los iPhone 8 y iPhone 8 Plus

Para el iPhone 8 Plus, Apple eligió una cámara dual, con dos sensores de 12 megapíxeles, con estabilización óptica y un nuevo filtro de color. La apertura de la cámara es de f/1.8 para un sensor y de f/28 para el sensor de zoom. La cámara es capaz de grabar videos a 4K y, además, está preparada para la realidad aumentada y calibrada para ello.

El iPhone 8 llega en dos versiones, de 64 GB y de 256 GB de almacenamiento interno. El iPhone 8 Plus estará disponible en Silver, Space Grey y Gold. Habrá una versión de 64 GB y una versión de 256 GB.

El más económico de todos es el iPhone 8 (desde 699 dólares), mientras que se espera que el iPhone 8 Plus ronde los 899 dólares.



Mejoras compartidas

La incorporación a los tres modelos del nuevo procesador A11 promete una mejora de rendimiento un 25% que el del iPhone 7, lo que los convertiría en los phablets más potentes de esta generación.

Otra de las modificaciones estéticas fue la incorporación de una carcasa trasera de cristal, que los haría más resistentes. Eso sí, en el iPhone X se combina con acero inoxidable y en el iPhone 8 Plus con aluminio.