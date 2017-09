Bullrich defendió al gendarme Robledo: "fue una inconducta, pero eso está lejos de una desaparición forzada"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que el gendarme Neri Robledo, quien aseguró haber herido a un manifestante en la protesta de grupos, que lo que hizo está fuera reglamento y que tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. En su declaración, este uniformado dijo haber arrojado una piedra que pudo haber impactado contra un mapuche.

Asimismo, consideró que los sistemas sumariales de las fuerzas de seguridad son antiguos, por lo que está analizando cambiar el sistema.

"Lo que hizo está absolutamente fuera del reglamento, pero no quiero estigmatizar a Robledo. Va a tener consecuencias, pero queremos terminar de analizar todo el panorama. En el momento en que tengamos que tomar decisiones lo haremos. Hay que analizar todo, eso incluye lo que se montó", manifestó.

En un reportaje publicado hoy por el diario La Nación, la funcionaria insistió en respaldar a la Gendarmería e insistió en que "pudo haber habido una inconducta, pero eso está muy lejos de una desaparición forzada" de Maldonado, el artesano de 28 años del que nada se sabe desde el 1 de agosto tras el desalojo de un corte de ruta en el sur de Chubut.

"Nuestro principal objetivo es encontrar a Santiago, y todavía eso no lo logramos", admitió. “No se puede pensar que el Estado adrede buscó construir un escenario para que una persona desapareciera", aseguró, según la agencia DyN.

"Acá inmediatamente nos acusaron de todo, nos insultaron, nos quisieron poner al lado de la peor historia de la Argentina y estamos demostrando con mucho trabajo que eso no es así. Pero al mismo tiempo nos mantenemos firmes, no vamos a ser políticamente correctos", expresó.

"Todavía no podemos decir que lo que hizo Robledo tuvo consecuencias. Hizo algo que está mal, pero no sabemos si eso tuvo consecuencias", afirmó luego de que el gendarme dijera haber herido con una piedra a uno de los manifestantes.

Bullrich alertó que van a ser "muy duros contra los que hicieron acusaciones falsas y los que difamaron", al tiempo que defendió el accionar de su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, duramente cuestionado por la oposición.

"No tengo ninguna duda de Noceti. No sólo lo digo yo, también lo dice el juez (Guido) Otranto. No hablaron de lo que estaba pasando en la ruta 40", indicó.

Finalmente, cuando se le preguntó "dónde está Maldonado", concluyó: "Espero poder encontrarlo, como pasó hoy (por ayer) con Bryanna (Reganzani). Espero poder hablar con la mamá de Santiago y que pase lo mismo. Ojalá lo podamos hacer".