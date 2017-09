Incidentes tras el partido entre Atlético e Independiente: 120 detenidos

Luego del partido que Independiente le ganó a Atlético por 2 a 0, al menos 120 hinchas del Rojo fueron detenidos tras un fuerte enfrentamiento con la policía a la salida del Estadio Libertadores de América.



Los incidentes comenzaron luego de que los agentes intentaron frenar a decenas de barras que habían prendido bengalas para festejar el éxito en la Copa. Los hinchas le lanzaron piedras a los policías, hubo destrozos y los agentes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.



Policia reprime a hinchas de independiente pic.twitter.com/WosJFtxQfB — Martin (@70Sur) 13 de septiembre de 2017

"Hay al menos 120 detenidos. Tenemos presa a toda la barra de Independiente. Con hechos como este mostramos que no tenemos ninguna complicidad con los barras", declaró a Re Despiertos, el titular de Aprevide, el organismo que supervisa la seguridad en las canchas de fútbol.El funcionario no descartó que hubiera alguna complicidad desde adentro del club para ingresar pirotecnia al Estadio, algo que está prohibido. También confirmó que no tiene ningún reporte de heridos y que todos los apresados están en la Comisaría 1 de Avellaneda.