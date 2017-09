El papa Francisco llamó "estúpidos" a los que no creen en el cambio climático

Mientras el huracán Irma azotaba al Caribe y a Estados Unidos, el papa Francisco usó un pasaje del Antiguo Testamento de la Biblia que se refiere al hombre como "estúpido" para describir a quienes no creen en el cambio climático. Un mensaje que se puede interpretar como una crítica directa al presidente de Estadps Unidos, Donald Trump.

"Me recuerda a una frase del Antiguo Testamento, creo que de un salmo: 'el hombre es estúpido, es testarudo y no ve. El único animal que tropieza dos veces con la misma piedra", dijo Francisco a los periodistas en su vuelo de vuelta de Colombia, que visitó del 6 al 10 de septiembre, detalla The New York Times.

"Aquellos que niegan (el cambio climático) deberían dirigirse a los científicos y preguntarles", afirmó Francisco. "Hablan muy claro, los científicos son precisos", remarcó.

"Podemos ver los efectos del cambio climático y los científicos dicen claramente qué camino deberíamos seguir", dijo el pontífice haciendo referencia a una noticia del mes pasado, según la cual un barco cruzó el Ártico por primera vez sin un rompehielos.

Responsabilidad

El papa pidió a "todo el mundo", desde políticos hacia abajo, que se responsabilicen y tomen medidas. "Es algo con lo que no podemos jugar, es muy serio", sentenció.

Francisco es uno de los mayores defensores internacionales del medio ambiente. En su "Laudato Si", su segunda carta encíclica, el líder espiritual de los 1.200 millones de católicos del mundo advirtió de que la Tierra se asemejaba cada vez más "a una inmensa pila de basura".