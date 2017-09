Naiara Awada sobre la pelea de Tyago Griffo y Mica Viciconte: "fue una situación tensa"

Naiara Awada fue una de las testigos que presenció la pelea que mantuvieron Santiago Griffo y Micaela Viciconte, quienes continuaron con la disputa anoche en el Bailando 2017 durante la presentación de Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez.

"No quiero opinar del tema de ellos, fue una situación tensa más que nada con 'La Bomba'. Ella excede a todo tipo de agresiones. Pero yo tengo una relación con Tyago, estaba ahí, hay mala onda entre los dos. No me puedo poner en ningún lugar", dijo Awada en declaraciones a PrimiciasYa.com.

"La Bomba Tucumana" le cantó en la cara a Mica Viciconte, que la acuso de hacer playback



Naiara dio detalles del encontronazo entre el joven tucumano y la chica de Combate: "en maquillaje y vestuario la miraba con cara de odio. Soy objetiva y observé a una persona que se maneja con mucha agresión. No me gusta. Me caía bien, pero lo que veo ya no me cae bien. Mica es un poquito más grande que yo y si alguien de la edad de 'La Bomba' me trata así, me pongo a llorar".

"Estoy tratando de manejarme con humor y estoy en desacuerdo con agresiones que exceden todo límite, me hacen mal y no me gustan. No por esto defiendo a Mica, si la Bomba me habla así, diría lo mismo. Hablo como compañera de trabajo, pero repudio la agresión con la que se maneja. Entiendo que esté enojada, pero hay límites", concluyó.