Los hinchas de Atlético en Miami tras el paso del huracán Irma: "nos preocupa no poder ver el partido"

El paso del huracán Irma dejó graves daños en su paso por Miami. Esto también afectó a los hinchas de Atlético que se encuentran en Miami, que buscan desesperados un lugar para poder seguir el choque de esta noche con Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Juan Reston, uno de los integrantes de la peña que el "Decano" tiene en la ciudad estadounidense, habló con LA GACETA y comentó cómo vive las horas previas al encuentro que puede seguir marcando la historia del equipo tucumano: "no se consigue nafta. Hay muchos lugares sin luces, todo es una locura. Pero lo que más me preocupa es no poder ver el partido de esta noche con Independiente".

"Estuve durante el huracán y el viernes me fui con mi familia a un hotel en Orlando porque se venía dura la mano para Miami. Yo vivo en Hollywood que había sido alertada como zona de evacuación. Por suerte se desvió un poco y se fue para el oeste. El viento tiró muchos cables, no se sabe cuándo volverá la electricidad", agregó el joven.

Pero no solamente Reston se mostró angustiado ante la posibilidad no poder ver al equipo de Ricardo Zielinski. A Gabriel Campo, que también forma parte de la peña, le quedan pocas esperanzas de poder seguir desde la distancia al club de sus amores. "Justamente estaba hablando con Juan. Él era mi esperanza pero tampoco tiene luz", señaló.

Juan Reston conoció a los hermanos Gabriel y Jorge Campo casi de casualidad en una esquina de Miami. Todos tenían puesta la camiseta de Atlético. A partir de ahí formaron una amistad que se mantiene por los colores albicelestes.

El reloj marcará las 20.45 en Miami cuando el árbitro uruguayo Andrés Cunha dé inicio a la revancha en el estadio Libertadores de América. A esa hora los tucumanos tendrían que tener resuelto el lugar para ver el encuentro. Campo confía en que podrán cumplir con el objetivo: "el problema es que despues de las 19 hay toque de queda. No se debería poder salir a la calle, pero al partido hay que verlo. Ya resolveremos algo".

Las horas pasan y la ansiedad de Juan y Gabriel se va multiplicando. Eso sí, aseguran que a Atlético se lo sigue como sea y ningún huracán se lo impedirá hacerlo.