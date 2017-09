El desesperado pedido de auxilio de una mujer en St. Maarten: "la gente se está matando por agua y pan"

El deseperado pedido de ayuda de una mujer española ha estremecido al mundo. Sara Cerezo es una joven que vive en la isla de St. Maarten, que ha sido totalmente devastada por el huracán Irma.



En su cuenta de facebook, la joven de 27 años lanzó un estremecedor mensaje pidiendo auxilio a sus contactos tras el paso del devastador huracán.

"Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí, no sé cuánto vamos a aguantar. La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan… La gente está desesperada. No hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos", dice la mujer en un video que publicó en la red social.

La joven -además- asegura que la información que llega no es real y que no están protegidos porque, según dice, St. Maarten es ya una zona peligrosa. Es que tras el paso del huracán se produjeron cientos de saqueos y graves disturbios que provocaron el despliegue de las fuerzas militares.

En la grabación, en la que se aprecia cómo su casa en la isla ha quedado completamente devastada, esta mujer, de profesión odontóloga, explica que no están seguros y denuncia que la información que se está dando de ese lugar no es cierta.



"No hay diez muertos, hay miles de muertos. Están flotando los cadáveres en las calles, en el mar, en todos los sitios", asegura. Y añade: "la información que estáis recibiendo no es verdad, los muertos no son verdad, la protección no es verdad. No tenemos nada. Por favor, estamos desesperados, que vengan a ayudarnos".

St. Maarten es una pequeña isla de apenas 87 km2 que está a 240 kilómetros al este de Puerto Rico. Hasta la llegada de Irma era uno de los destinos más importantes del Caribe; ahora sus habitantes no saben cómo volver a la normalidad.