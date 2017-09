¡On fire! Las respuestas hot de "Lali" Espósito durante una entrevista: "me encanta c..."

"Lali" Espósito se confesó íntimamente en una entrevista con la revista Viva y dijo cosas que nunca había dicho antes. La cantante se destapó y no tuvo pelos en la lengua al hablar de su sexualidad y sus relaciones anteriores.

"Me encanta morfar, me encanta cog..., me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda", expresó.

La actriz aseguró que está de novia desde los 14 años y por eso se definió como "una boluda". "Estuve cuatro años con Peter Lanzani, cinco con Benjamín Amadeo y uno con Mariano Martínez", recordó y mencionó que su relación actual es muy diferente.





"Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular", acotó. Su novio se llama Santiago Mocorrea y es productor.

Si bien siempre estuvo en pareja con personas conocidas en los medios, la anterior -con Mariano Martínez- fue la más conflictiva, según lo que ambos declararon: "me sentí un adulto por primera vez en una pareja... Aprendí algo: ya no soy la salvadora de nadie. Yo soy proveedora pero no recibo".

Lali y Santiago.

Finalmente habló de su relación con el público y tocó el tema de su fama: "si vamos a lo artístico, es una estupidez pensar que solo me siguen porque bailo y canto bien o mal. Y agregó: "siempre me paré de una manera muy natural: nunca me impuse como quería que me vieran los demás".

"Soy muy verdadera en un mundo de plástico", concluyó.