El "Kun" y Karina ¿separados?

Finalmente se confirmó: el "Kun" Agüero y Karina están separados. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito y Benjamín, el pequeño hijo del jugador. ¿Quién la dio a conocer? La tía Dalma Maradona, esta mañana en el programa del periodista.

Según trascendió, "Benja" escuchó por la radio los rumores de ruptura y llamó a su papá para preguntarle. Luego le contó la historia a la hija mayor del "10". En tanto Dalma comentó que la noticia tomó por sorpresa tanto a ella como a su hermana -Gianinna, la ex del "Kun"- que en el momento en que salió a luz, se encontraban de viaje con Marley.

"Prefiero no hablar de esa persona porque cuando no tenés nada bueno para decir, mejor no decir nada. Es una persona que a mí no me cae bien, es la verdad", opinó la actriz según el sitio tn.com.ar.

Dalma dejó entrever que su mala relación con la cantante tendría que ver con la separación de su hermana y el jugador. Los protagonistas no dieron declaraciones aún.