"Jazo" Acevedo fue condenado a seis años de prisión por herir a un guardiacárcel

Jorge “Jazo” Acevedo fue condenado esta tarde en los tribunales penales de avenida Sarmiento a seis años y ocho meses de prisión por tentativa de homicidio agravado tras haber disparado en un asalto a un guardiacárcel, herida que le causó la pérdida de una de sus piernas.

El tribunal, integrado por Eduardo Romero Lascano, Gustavo Romagnoli y Wendy Kassar, encontró culpable al barrabrava de Atlético por el hecho ocurrido el 19 de junio de 2011, cuando Daniel Albornoz sufrió graves heridas en uno de sus miembros inferiores.

“Jazo” aseguró que es comerciante y que se dedica a la venta de bebidas. Nacido en julio de 1981 confesó que uno de sus hermanos le puso “Jason” por el protagonista de “Martes 13”, la película de terror de culto.



Era un domingo Día del Padre cuando Acevedo y dos cómplices más (Ricardo Alfredo Dómine y Ángel Fabián Gómez) llegaron en un auto Volkswagen Gol blanco a un negocio ubicado en Venezuela 1.198. En el interior del local, esperaba a ser atendido Albornoz, que en aquel momento tenía 35 años y vestía su uniforme de empleado penitenciario.

"Me estaba atendiendo el dueño del local cuando vi que ingresaron dos hombres armados. Fue todo muy rápido. Uno de ellos se dio cuenta de que era guardiacárcel e intentó quitarme el arma, pero no puedo identificarlo. Hubo un forcejeo hasta que vino ‘Jazo’ y me disparó. Sentí la pierna entumecida y después me caí. Ahí comenzaron a patearme en el suelo y me sacaron el arma reglamentaria", recordó Albornoz durante el proceso judicial.

Acevedo negó su participación en el hecho y dijo esta causa también fue armada por la Policía en su contra. “Ya voy sumando como 30 sobreseimientos por las causas que me inventan”, expresó.



Días después de ese asalto, “Jazo” fue detenido y trasladado al penal. Pero luego consiguió fugarse y recién lo atraparon el año pasado: sobre él pesaba un triple pedido de captura.