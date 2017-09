El BID prestará U$S 4.650 millones hasta 2018 y creará un Fondo de Infraestructura por U$S 950 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestará al país U$S 4.650 millones entre este año y el próximo, y conformará parte de la garantía para la creación de un Fondo de Infraestructura que sumará U$S 950 millones.

El anuncio lo realizó hoy el titular del BID, Luis Alberto Moreno, junto al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

“Los créditos del BID a Argentina sumarán U$S 2.300 millones este año y otros U$S 2.350 millones el año próximo”, para completar los U$S 6.000 millones previstos desde 2016, explicó Caputo.

A esto se le debe sumar otros U$S 1.650 millones que la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el sector del BID que atiende a los privados, le ha prestado a diversas empresas.

Con todo estos créditos, menos los que Argentina debe pagar, le queda un saldo a favor del país de U$S 3.700 millones, explicó Caputo, quien recordó que durante el anterior gobierno los flujo eran negativos para Argentina, es decir, que pagaba más de lo que le estaban prestando.

El ministro destacó que confía que en el organismo prestará otros U$S 2.300 millones en 2019.

Adicionalmente, se creará un programa contingente de Emergencias por Catástrofes de U$S 300 millones y se sumarían los recursos que apruebe la CII.

“Este fondo no nos costará nada, porque solo se activará de manera inmediata cuando se produzca una catástrofe”, explicó Caputo.

Sin embargo, el funcionario destacó que dentro de esta denominación no ingresan los afectados por las inundaciones en la zona agrícola, aunque se va a gestionar un seguro agrícola.

Además, el Gobierno creará un Fondo de Inversión público-privado para el financiamiento de su infraestructura productiva en el que participará el BID con un aporte U$S 350 y otros U$S 500 millones con un préstamo o garantía de capital ordinario y de hasta U$S 100 millones provenientes de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el brazo de inversiones del sector privado del Grupo BID.

Adicionalmente, en el Fondo también participarán el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) e inversores privados.

“El Banco (Interamericano) tiene una clasificación triple A que será transferida a Argentina, para la realización de las obras que se financien con este Fondo”, explicó Moreno.

El encuentro con Caputo fue luego de que Moreno se reuniera con el presidente, Mauricio Macri, con quien repasó las prioridades de financiamiento del país para 2018.

Durante este año, el BID aprobó créditos por U$S 2.300 millones destinados a los sectores de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, educación, transporte, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional, transparencia e integridad financiera, desarrollo urbano.