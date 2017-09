Maradona se hizo una cuenta en Instagram y no se salvó nadie

Diego Maradona abrió su cuenta oficial de Instagram el pasado sábado y comenzó a cosechar seguidores a base de fotos históricas y otras tantas personales, desde Dubai.

Diego realizó su primera transmisión en vivo hoy, y ese fue el momento en que sus publicaciones comenzaron a tener más repercusión. Es que en el video hizo duras declaraciones contra diversas personalidades del ámbito de la política, del fútbol y también del mundo del espectáculo.

El 10 les pegó a todos, primero respondiendo a los que le reclamaron por sus fotos con Carlos Menem y Jorge Rafael Videla. "Podemos tener contradicciones. Lo de Menem fue porque le mataron al hijo, acuérdense de que él estaba en contra de la Selección y el que lo salió a torear fui yo. Con Videla no, Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. A mí me hizo rapar el pelo hermoso que tenía, con todos rulos, y me llevó a la colimba. No me la hizo zafar", sostuvo sobre su experiencia con el presidente de facto durante la última dictadura militar argentina.

El video continúó con más críticas a Mirtha: "debería hacer un programa con los chicos desaparecidos y sería un buen adiós a esta tierra". Y también habló de política: "podemos discutir y hablar por una Argentina mejor. Sabemos que la Argentina mejor no es la actual, como tampoco fue la Argentina que pasó. Me dicen cómo se hizo multimillonaria la presidenta, pero por qué también no dicen que Elisa Carrió denunció a 90 tipos que se enriquecieron y no hay preso ninguno".

El presidente Mauricio Macri también estuvo en boca del 10. "Yo no me peleo con nadie, digo las cosas que siento. Creo y veo que este presidente se creyó que estaba en Boca y está en Argentina, que es mucho más grande".

Por último, Diego se animó a anticipar que será presidente de la AFA. "Voy a participar en las elecciones, pero primero tengo que reunir algunos centavos. Si no tenés un colchón de dinero, en la AFA te comen".