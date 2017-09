Empresarios PyME de varias provincias reclamaron la continuidad del plan de compras en 12 cuotas

Con el fin de intentar revertir las compras en países limítrofes, se impulsó un programa de financiamiento en 12 cuotas sin interés en operaciones comerciales y que alcanzó, en particular, a las agencias, hotelería y gastronomía vinculadas al turismo. También abarcó a rubros que el plan oficial no lo hace, como regalería, perfumerías, relojerías, etc y productos de cualquier origen. Este plan se extendió en 77 localidades de 15 provincias. Tucumán no fue incluida en la medida, a pesar del impacto que tienen las ventas en el exterior en el comercio local, como lo describieron los propios empresarios.

Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Corrientes integraron las listas de provincias beneficiadas por el acuerdo que sellaron la cámara que agrupa a las tarjetas de crédito Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se extenderá hasta el 8 de octubre próximo.

En la actualidad, los gobernadores de Tierra del Fuego y Corrientes firmaron la extensión del plan hasta enero. No así en el resto de las jurisdicciones, por lo que los empresarios de cada región del país, Río Negro (firmaría este miércoles), resaltaron que los mandatarios de sus provincias que aún no se definieron y corren el riesgo el próximo 8 de octubre de quedarse sin el beneficio.

“Sería una pérdida porque ese plan nos ayudó bastante a aumentar las ventas en los últimos meses", dijo Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

El reclamo de los privados se centró en que las provincias posterguen la retención del impuesto a los Ingresos Brutos para las compras realizadas con tarjetas, a fin de continuar ofreciendo las 12 cuotas todos los días. Actualmente, se cobra la retención en el momento que se liquida la tarjeta y los comerciantes piden que se realice con la declaración jurada, lo que les daría una tregua de hasta 40 días para abonar esos importes, según la posición de CAME.

Comercio en Chile

• En 2016, Argentina importó un 20% más productos desde Chile por las "compras hormigas" que hicieron los turistas con tarjetas de crédito y débito, sin contabilizar los pagos en efectivo. La importación alcanzó los U$S 836 millones, contra los U$S 689 millones que se importó por las aduanas. (fuente: Indec e informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile –CNC- sobre la base de datos de Transbank, la administradora de Visa, Mastercard y Diners Club)

• Casi 3 millones de argentinos cruzaron en 2016 a Chile, un 49% más que en 2015. Se estimó que este año unos 3,7 millones de turistas viajarán al país trasandino, un promedio de 10.000 por día, según el Servicio Nacional de Turismo de ese país (Sernatur).

• En Chile, la forma de pago elegida por los argentinos en un 90% tarjeta, que registraron compras que superan los USD 830 millones, sin contar las operaciones en efectivo, de acuerdo al informe privado.