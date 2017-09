Netanyahu llegó a Argentina y mañana se reunirá con Macri

BUENOS AIRES.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arribó hoy a esta capital, en la primera gira de un jefe de Gobierno israelí por América Latina y que incluirá Colombia y México.

Netanyahu llegó acompañado de altos funcionarios y una nutrida delegación de empresarios, en el marco de una visita destinada a estrechar los lazos diplomáticos y comerciales bilaterales.

El primer ministro israelí será recibido mañana por el presidente argentino, Mauricio Macri, y rendirá homenajes a las víctimas de los dos atentados terroristas contra objetivos judíos perpetrados en Argentina: la embajada de Israel, en 1992; y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dos años más tarde, que dejaron en total más de un centenar de muertos.

El Gobierno argentino dispuso un estricto operativo de seguridad en torno a la visita de Netanyahu, quien el miércoles partirá rumbo a Colombia.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y partidos políticos de izquierda realizarían mañana una protestaen contra de la presencia de Netanyahu, a quien acusan de "genocida" por la política militar implementada por Israel en relación al conflicto con los palestinos.

El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel repudió hoy la visita de Netanyahu.

"No sólo él mismo está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por matar civiles bombardeando escuelas, hospitales y mezquitas de Palestina, sino que además le brinda protección a un represor de la última dictadura argentina", afirmó el activista por los derechos humanos.

El jefe de Gobierno israelí rechazó en mayo el pedido de extradición que había hecho la Argentina en 2015 del ex agente del Batallón 601 del Ejército argentino Teodoro Aníbal Gauto, con pedido de captura internacional de Interpol por estar acusado de perpetrar delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 en Argentina.

Declaración conjunta

El primer ministro israelí tiene previsto reunirse mañana con Macri, en su tercer encuentro en los últimos tres años. Tras un encuentro privado, el mandatario agasajará a Netanyahu con un almuerzo en la Casa de Gobierno y luego darán una declaración conjunta.

Se estima que firmarán varios acuerdos, entre ellos uno sobre ciberseguridad, lucha antiterrorista y contra el crimen organizado y el narcotráfico. También firmarían una declaración conjunta para que la Cancillería argentina ceda a Jerusalén sus archivos secretos sobre el Holocausto, según adelantó el embajador de Israel en Buenos Aires, Ilan Sztulman.

Foro en la Cancillería

Los 30 empresarios israelíes que llegaron a la Argentina participarán en un foro en la Cancillería argentina y mantendrán diversas reuniones con altos funcionarios y ejecutivos de firmas locales en búsqueda de negocios en materia de energía, agricultura, tecnología, seguridad y defensa.

El intercambio comercial bilateral es reducido, unos U$S 350 millones anuales, pese a que Israel posee un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, el bloque comercial que Argentina integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, y en el que Venezuela está suspendida. La balanza es superavitaria para Argentina, que en 2016 exportó a Israel por U$S 196 millones, un 64% de los cuales fueron envíos de carne congelada y kosher. Las importaciones israelíes sumaron U$S 118 millones.

La inversión directa en Argentina proveniente desde Israel sumó U$S 58 millones entre 2004 y 2015, según datos oficiales, en su mayoría destinada al sector agrícola-ganadero. (DPA)