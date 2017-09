Tiene solo 20 años y se convirtió en la primera mujer en dirigir un histórico torneo de rugby

El rugby femenino dejó de ser una sorpresa hace tiempo. Muchas mujeres eligieron tomar la ovalada y así derribaron ideas y prejuicios que lo catalogaban como un deporte únicamente para varones. Sin embargo, dentro del especial mundo rugbístico, Ailén Pacheco logró destacarse entre las demás.

Con tan solo 20 años, y siendo aún estudiante de Ciencias de la Educación, la ex jugadora del club La Querencia de Juan Bautista Alberdi se convirtió en referee. "Fue en el club donde me enteré que el profesor Nicolás Kozameh era el encargado de la escuela de referees y me encantó la idea", cuenta Ailén, ya con el título de árbitra bajo el brazo.

"Comencé también por cumplir una promesa a mi mamá del alma, Vilma Paz, madre de Mayra Aguilar, que actualmente juega en Las Pumas", dice la joven que comenzó a dar los primeros pasos en una carrera que, aunque sorprenda a varios, le llena el alma.





"Mi familia siempre apoyó mis decisiones y más cuando se trata de algo que me apasiona tanto como el rugby y la dirigencia. Mis amigas de club también son un gran apoyo en la vida, deseo poder ayudarlas a seguir creciendo al igual que a mi club con este pequeño aporte", cuenta Ailén mientras enumera los agradecimientos a todos los que estuvieron desde que arrancó los estudios hasta el día de su recibida.

¿En qué consiste la carrera para ser árbitro de rugby? "Se trata de un curso de dos años en el que hay clases prácticas y clases teóricas. Yo particularmente pertenezco a la Escuela de referees del Sur", explica quien actualmente dirige desde las M14 hasta M16, además del femenino juvenil.





Ailén tiene aún mucho camino por recorrer no sólo por su corta edad sino por lo inmenso de sus objetivos: "mi mayor deseo es dirigir a nivel Nacional y por qué no más allá. Me gustaría crecer hasta dirigir los grandes torneos mundiales de rugby femenino y masculino", sueña.

Mientras tanto, y si bien no es la única referee mujer en la provincia, Ailén ya dio un gran salto al convertirse en la primera en dirigir el histórico "Torneo Eliseo Rival", en su edición número 32. Además fue la primera en dirigir el Barbarians, que es el partido con que finaliza el torneo que reúne a chicos de todo el país.

"Estaré siempre agradecida a la gran oportunidad que me brinda la URT y el profesor Nicolás. Es un placer también ser la representante del rugby femenino de mi club en la sub comisión que conformamos todos los clubes y que tiene a la cabeza a la presidente Mirta Cabrera. Somos la primera provincia en tener una Sub comisión de rugby femenino", relata orgullosa y con todo un futuro por delante en el "mundo de la ovalada".