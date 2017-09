Son tucumanos, quedaron varados a causa del huracán Irma y no saben cuándo regresarán

Maria Elena Jaroszewski (62) y Carlos Ovejero (66) se fueron de vacaciones junto a otra pareja a Florida, Estados Unidos, y realizaron un crucero por Las Bahamas. Sin embargo, la embarcación regresó antes de tiempo a causa del huracán Irma.



Silvana Ovejero es la hija de este matrimonio y le contó a LA GACETA que no sabe nada de ellos desde el sábado a las 21, pero confía en que todo está bien, porque ellos le anticiparon que el hotel se encontraba preparado para este tipo de situaciones.

Impactante: captan un 'diabólico rostro' dentro del huracán Irma

Cuando los Ovejero regresaron del viaje en barco a Miami, lograron comunicarse con su familia y les avisaron que quedarían sin conexión desde el domingo a la madrugada y durante tres días, aproximadamente, debido a que el sistema eléctrico se dañaría por las inundaciones y los fuertes vientos.

“Estamos muy preocupados, pero a la vez tratamos de mantenernos tranquilos porque nos dijeron que esto iba a pasar. Así que hay que esperar una respuesta del hotel”, manifestó su hija.





AEROPUERTO DE MIAMI. La única palabra que se repite en todas las pantallas del aeropuerto de Miami es "cancelado".



Sorpresa en medio del desastre

María José Pomares viajó con su familia a conocer el Caribe. Estuvo unos días en Orlando y llegó a Miami poco antes de que Irma tocara las costas de Florida.

"Si me hubiese quedado en Orlando no se qué hubiera pasado, porque hasta último momento había mucha incertidumbre. En cambio, en Miami, a pesar del peligro no vi ni una sola escena de pánico", aseguró.

María José explicó que los habitantes de esa zona de Estados Unidos están habituados a este tipo de fenómenos y que, por ese motivo, toman los recaudos necesarios con antelación.







Una semana más

Lourdes Casanova es una más de las tucumanas que sufrió las consecuencias de Irma. Si bien ella se encuentra muy lejos de la zona de desastre, el huracán complicó sus planes.

Ella debería haber regresado hoy a la Argentina. Pero American Airlines le canceló el vuelo que debía llevarla de Chicago a Miami y Latam, a su vez, el que debía trasladarla desde esa ciudad a Argentina (previa escala en Chile).

La primera de las aerolíneas la ubicó en un vuelo que partirá el jueves hacia Miami. Latam, por su parte, le permitirá volar recién el domingo, pero con destino a Lima.

A causa de estos inconvenientes, su viaje se extendió una semana más, con todos los gastos en alojamiento y comida que eso implica.