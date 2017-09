Mujica: “acá en frente unas monjitas andaban con bolsones de plata y acá discutimos unos calzoncillos”

Tras la renuncia del vicepresidente uruguayo Raúl Sendic por un caso de corrupción, el ex mandatario José Mujica comparó el hecho con los casos argentinos y brasilero: “En Brasil aparecen bolsones de plata y acá en frente vimos a unas monjitas que andaban con bolsones de plata, y nosotros discutimos unos calzoncillos, démosle dimensiones a las cosas, por favor”.



En una entrevista de la cadena uruguaya Monte Carlo, Mujica agregó: “Creo que Uruguay es fundamentalmente sano, lo cual no quiere decir que seamos perfectos, ni pecadores”.



De este modo, el ex presidente hizo alusión a dos imágenes de la corrupción en la región: la de José López, ex secretario de Obras Públicas de Argentina, detenido cuando lanzaba bolsos con millones de dólares a un convento de monjas y a las valijas con USD 16 millones encontradas en el departamento de un ex ministro de Michel Temer.



El vicepresidente Raúl Sendic se vio envuelto en una polémica luego de que el semanario local Búsqueda publicara los gastos que realizó con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, que incluyen compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otras.