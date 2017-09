Frigerio, sobre Maldonado: “ninguna de las hipótesis tiene demasiados fundamentos”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el Gobierno estuvo “desde el primer momento preocupado y ocupado” en la desaparición de Santiago Maldonado y remarcó que el Estado no busca “apañar a nadie ni descartar ninguna hipótesis”.



A 39 días de la desaparición del joven de 28 años, también desde el Gobierno, el titular provisional del Senado, Federico Pinedo, apuntó contra la ex presidenta Cristina Fernández al considerar una “canallada” que se busque responsabilizar a la Casa Rosada por la desaparición de Santiago Maldonado.





En este sentido, Frigerio cuestionó que “lo más lamentable de cómo se llevó adelante este caso es la reacción de una parte importante de la oposición”, a la que acusó de decidir “utilizar el drama de la desaparición de Santiago y de lo que está viviendo hoy su familia y amigos desde el punto de vista electoral, y eso es cada vez más evidente”.

Pinedo apuntó a sectores de la oposición que no “buscan la verdad” en torno a la desaparición de Maldonado sino que “utilizan” el tema con una “finalidad subalterna” de carácter político partidario.



“La democracia argentina hay que cuidarla. El hecho de obtener una pequeña ventaja política frente al adversario no justifica destruir lo que a los argentinos les costó tanto construir. Esa es una barbaridad, no se puede transitar por ahí”, cuestionó.



Sin pistas sobre el paradero del artesano que fue visto por última vez el pasado 1 de agosto en una protesta mapuche en Chubut, el ministro del Interior reconoció que se trata de “un caso muy complejo” y señaló que “la Justicia no maneja muchas hipótesis y ninguna de esas hipótesis tiene demasiados fundamentos”.





Frigerio insistió en que “es la Justicia la que tiene que determinar” si Gendarmería está involucrada en el caso, al tiempo que enfatizó que el Gobierno está poniendo “todas las herramientas” que se necesitan para la investigación.



“El Gobierno estuvo desde el primer momento preocupado y ocupado con todas las herramientas que tiene el Estado para eso. La causa está en manos de la Justicia y el Estado es auxiliar de la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo desde el primer instante”, enfatizó en diálogo con radio Nacional.

En diálogo con radio Mitre, Pinedo insistió en que, desde el principio, vio al jefe de Estado “todo el tiempo haciendo un seguimiento” del desarrollo de la causa que lleva adelante el juez federal Guido Otranto y ansioso en establecer cómo podía “colaborar” la Casa Rosada con la Justicia.



“El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, colaborando con jueces, fiscales, aportando todos los elementos técnicos que tiene, los laboratorios de criminología, la asistencia no solo de gobiernos nacional, sino provinciales como fueron los perros de Santiago del Estero; hay profesionalismo, hay un trabajo serio en la búsqueda de la verdad”, enumeró.



En tanto, Frigerio indicó que estuvo reunido con gobernadores patagónicos por el caso de Maldonado, al opinar que “no es sólo una responsabilidad del Estado Nacional tratar de encontrarlo sino de todos los niveles de los gobiernos”.



El ministro reconoció que “hasta ahora es un caso difícil, pero no perdemos la esperanza y la energía en poder encontrarlo”.