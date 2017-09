Micaela Viciconte sobre la sexualidad de "Tyago" Griffo: "para mí no está definido al 100%"

Micaela Viciconte volvió a generar polémica al hablar sobre la sexualidad de Santiago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez, que participa en el Bailando 2017.

"Para mí 'Tyago' no está definido %100 por cómo es la Bomba con él, por temor a lo que la madre lo cela y lo cubre, no se anima a decirlo", dijo Viciconte en declaraciones a la radio La Once Diez.

Pero la rubia no se quedó ahí: "capaz que se enamora y a la madre le cae bien, ya que todas las mujeres la hacen sentir insegura y ninguna le cae bien, ojalá que un chico le caiga bien".

Gladys "La Bomba" lloró otra vez en el Bailando: "para mí nunca hay ropa porque soy gorda"



"Yo cuando hablé con 'Tyago' le dije que lo hacía quedar como un boludo. La mayoría de las madres aman a sus hijos, pero tiene una edad que es libre, grande, y puede decidir, no le pueden impedir que haga lo que quiera, ese pibe tiene que vivir", agregó Micaela.

Por último, comentó que no le gustaría "estar en el lugar de 'La Bomba', no da una buena imagen. Está todo el tiempo llorando, habla del pasado, no le creo nada, aburre, y cada vez que está ella apago el televisor".